Svelato il primo trailer di Dickinson | la serie Apple con Hailee Steinfeld mostra lo

F1 - Svelato il primo modello delle vetture 2021 : tutte le novità sulle monoposto - cambia il regolamento : Mancano due mesi alla data limite per la presentazione del regolamento della Formula Uno per il Mondiale 2021, FIA e Liberty Media entro l’inizio dell’autunno dovranno ufficializzare la nuova proposta e proprio oggi il sito ufficiale della F1 ha reso note le primissime immagini delle monoposto che scenderanno in pista tra meno di due anni. Non si tratta di semplici schizzi ma di disegni che ricalcano a tutti gli effetti quanto ...

L’allieva 3 in lavorazione - è ufficiale : Svelato il titolo del primo episodio - anticipazioni : Sono aperti i lavori anche per L’allieva 3, la terza stagione della fiction in onda sulla Rai con protagonista Alessandra Mastronardi nelle vesti dell’aspirante medico legale Alice Allevi. Si sapeva già che le possibilità che si realizzasse una nuova stagione della serie erano ottime visto il buon riscontro del pubblico ma adesso è definitivamente ufficiale: Alessia Gazzola, la scrittrice dei romanzi da cui è tratta la fiction nonché ...

L’allieva 3 in lavorazione - è ufficiale : Svelato il titolo del primo episodio - anticipazioni : Sono aperti i lavori anche per L’allieva 3, la terza stagione della fiction in onda sulla Rai con protagonista Alessandra Mastronardi nelle vesti dell’aspirante medico legale Alice Allevi. Si sapeva già che le possibilità che si realizzasse una nuova stagione della serie erano ottime visto il buon riscontro del pubblico ma adesso è definitivamente ufficiale: Alessia Gazzola, la scrittrice dei romanzi da cui è tratta la fiction nonché ...

FIFA 20 : Il primo gameplay sarà Svelato il 4 agosto : EA Sports ha annunciato che domenica 4 agosto durante le finali della FIFA eWorld Cup mostrerà il primo gameplay del nuovo simulatore calcistico FIFA 20. Durante la presentazione potrebbero essere svelate anche alcune nuove icon che ritroveremo nel roster ufficiale della modalità FIFA 20 Ultimate Team. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Source

Juventus - nuova stagione di Serie A 2019/20 : Svelato il primo avversario : Juventus – Tutto pronto per scoprire le 19 giornate del campionato di Serie A 2019/20: via al sorteggio dagli studi di Sky Italia a Rogoredo. Si partirà dal sorteggio del primo turno. Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali niente incontri tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Roma […] More