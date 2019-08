Stop alle ong dei cieli | l' Italia blocca gli aerei che avvistano i migranti

PASSERA/ Stop alle ideologie in economia - ci vuole responsabilità : Per tornare a produrre benessere per la collettività, serve una terza via tra dirigismo statalista e liberismo esasperato in economia

FedEx rompe con Amazon : Stop alle consegne per il big dell’e-commerce : La società di logistica aveva già dato il benservito in giugno a un contratto per consegne via aerea per conto della società di Bezos. La nuova rottura è l’ultimo segno di una crescente rivalità scaturita dall’espansione di Amazon su segmenti di mercato concorrenziali a quelli del vettore

Ferragosto - Stop alle cartelle del fisco : sospese le notifiche : stop alle cartelle del fisco a Ferragosto.L'Agenzia delle entrate-Riscossione sospenderà dal 10 al 25 agosto le notifiche

Il calcio perde 100 milioni con lo Stop alle pubblicità di giochi e scommesse : Dal 15 luglio scorso in Italia è vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro

Pronto soccorso - rivoluzione codici d'emergenza : arrivano numeri e colori. Stop alle attese infinite : Pronto soccorso, cambiano i codici d'emergenza: arrivano numeri e colori. Dal sistema basato sui quattro colori si passa a quello su cinque numeri (da 1 a 5) a cui potranno essere associati...

"Stop a fast food alle Terme di Caracalla" : Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Il Ministero per i beni e le attività culturali "è prontamente intervenuto per annullare, in autotutela, la procedura autorizzativa per la costruzione di un fast foodall’interno dell’area archeologica delle Terme di Caracalla". Lo ha reso noto l’Ufficio stampa del Mibac.

Concorso Ata : decreto in arrivo per 11.507 posti - Stop alle ditte di pulizia esterne : Importanti novità sono arrivate per i lavoratori del mondo scolastico che da anni prestano servizio con mansioni simili a quelle del collaboratore scolastico. Difatti negli ultimi anni, per quanto riguarda le pulizie, gli istituti scolastici potevano affidarsi a ditte esterne tramite degli appalti. Ma, a partire dal 1° gennaio 2020, non sarà più così, infatti migliaia di lavoratori potranno essere assunti come collaboratori scolastici. Questo ...

MotoGp – Stop alle vacanze! Valentino Rossi torna in pista : primo allenamento per il Dottore [FOTO] : Valentino Rossi torna in moto: il Dottore si allena sul circuito di Misano dopo le vacanze estive con gli amici e la sua Francesca Sofia Novello Le vacanze di Valentino Rossi sono terminate: è arrivato il momento, per il Dottore, di tornare in pista ad allenarsi. Dopo una vacanza in compagnia dei suoi amici e della fidanzata Francesca Sofia Novello, Valentino Rossi è tornato a faticare e lo ha fatto in pista, sul circuito di Misano, sulla ...

McDonald's alle Terme di Caracalla a Roma - Virginia Raggi chiede lo Stop al Municipio I : La sindaca Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, ha chiesto agli uffici competenti di predisporre una comunicazione ufficiale per il Municipio I in cui si richiede la sospensione del progetto esecutivo per la realizzazione di un Mcdonald’s vicino alle Terme di Caracalla, nel centro storico di Roma. L’amministrazione, si apprende, era all’oscuro del progetto e teme rischi per l’area vincolata.La sindaca avrebbe ...

Jesolo - Stop a vendita di alcolici dalle 8 alle 20 per tutta l'estate : Jesolo, stop a vendita di alcolici dalle 8 alle 20 per tutta l'estate L'ordinanza del primo cittadino Valerio Zoggia si applicherà anche in spiaggia e prevede una sanzione di 200 euro per chi trasgredisce. Consentita la vendita per uso domestico e nelle aree di pertinenza di esercizi autorizzati alla ...

Affidi - Bonaccini : “Stop alle strumentalizzazioni della politica - serve commissione d’inchiesta” : "È possibile ora mettere un punto alle polemiche da parte di tutti, e compiere insieme un passo avanti? È importante che la politica ritrovi un filo comune di responsabilità per individuare insieme le giuste contromisure, che non sono né di destra né di sinistra": così Stefano Bonaccini,presidente dell'Emilia Romagna, ha commentato le controversie della politica sul caso degli Affidi illeciti nella regione.Continua a leggere

La fine di Montalbano dopo la morte di Andrea Camilleri - Stop alle riprese : l’ultimo libro è un segreto in un cassetto : Come sarà la fine di Montalbano? Questa è una domanda che molti si sono posti nel corso degli anni, e a cui Andrea Camilleri, scrittore e autore della serie di romanzi incentrati sul commissario di Vigata, aveva deciso di rispondere qualche anno fa. La morte dell'autore siciliano sancisce in automatico anche la fine di Montalbano? In realtà, Camilleri aveva dato indicazioni ben precise al riguardo. Una cosa è certa: con la sua scomparsa, ...

Morto Camilleri - tra i più importanti esponenti della cultura italiana del `900. Stop alle riprese di Montalbano per lutto : Scrittore, regista, autore teatrale e televisivo, sceneggiatore e saggista. Tante definizioni per quello che, in una sola semplice parola, è stato un vero "intellettuale". A tutto campo. Con Andrea Camilleri - Morto oggi a 93 anni all'ospedale Santo Spirito di Roma, dopo un mese di ricovero - se ne va uno dei più importanti esponenti della cultura siciliana, e non solo, del `900. Da piu' di due mesi la Palomar, la casa di produzione della ...