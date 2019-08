Stella Rossa | la nuova maglia richiama la storia | un tuffo nel passato per le partite

Champions League – Al Marakana di Belgrado spunta un… carro armato : la nuova trovata dei tifosi della Stella Rossa [VIDEO] : Allo stadio Marakana di Belgrado i tifosi della Stella Rossa hanno portato un… carro armato ! Il ritorno dei playoff di Champions League contro lo Young Boys si prospetta una partita molto tranquilla Se facessimo una lista di ciò che si può trovare in uno stadio di calcio, quasi sicuramente a nessuno verrebbe in mente di nominare un ‘ carro armato ’. Eppure, appena fuori dal Marakana , stadio della Stella Rossa di Belgrado , ...

Risultati Champions League - spettacolo tra PAOK e Ajax : pareggio anche della Stella Rossa - il programma completo : Risultati Champions League – Altra settimana importante per quanto riguarda la fase preliminare della competizione europea più importante. Nei primi match successo in trasferta del Qarabag contro l’APOEL, gol e spettacolo invece tra PAOK e Ajax, finisce 2-2. Sconfitta per la Dinamo Kiev sul campo del Brugge, pareggio invece tra Stella Rossa e Copenhagen. Mercoledì scende in campo il Porto (in Russia contro il Krasnodar), il ...