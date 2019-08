Station 19 | gli episodi in onda mercoledì 28 agosto su Canale 5

Station 19 - gli episodi in onda mercoledì 21 agosto su Canale 5 : Station 19 anticipazioni episodi in onda mercoledì 21 agosto su Canale 5 in seconda serata Prosegue l’appuntamento in seconda serata su Canale 5 con Station 19 lo spinoff di Grey’s Anatomy. mercoledì 21 agosto sono previsti due episodi della serie, il quarto e il quinto, l’appuntamento è per le 23:15 circa dopo il film. La prima stagione dello spinoff di Grey’s Anatomy è composta da 10 episodi ed è stata rinnovata per una ...

Crisi al "PaStation". I consigli di Verdini a tavola con lo stato maggiore leghista : Anche i proclami bellici sembrano meno convinti, i comizi più blandi, la mascella meno volitiva, in questa Crisi più strampalata del mondo che sembra non arrivare mai a un punto fermo. Giocata sull’ambiguità delle parole, nella perdurante sensazione che si risolva in una pagliacciata. La verità è che Salvini si è “incartato”, si sente incastrato, così è, nella classica ...

I migliori controller per PlayStation 4 – Agosto 2019 : Se siete alla ricerca un nuovo controller per PlayStation 4, allora siete nel posto giusto, perchè oggi vogliamo condividere con voi una lista dei migliori controller PS4 in vendita su AMAZON, ufficiali e compatibili. Come acquistare un controller PlayStation 4 Quando si acquista un nuovo controller, bisogna tenere a mente diversi fattori, ossia: Tipologia: Abbiamo tenuto conto della differenza tra il controller con cavo e wireless. ...

Milan - i segreti di Leao : “sceglievo sempre i rossoneri alla Play Station. La mia esultanza? Ve la spiego…” : Il nuovo attaccante del Milan ha parlato del suo arrivo in rossonero, soffermandosi anche sui propri obiettivi per la stagione Un nuovo attaccante per il Milan, Rafael Leao è pronto a prendersi la scena affiancando Piatek nel reparto offensivo rossonero. L’ex giocatore del Lille ha espresso le sue prime sensazioni ai microfoni di Milan TV, rivelando di avere una passione per la società di via Aldo Rossi fin da ...

Anticipazioni Station 19 su Canale 5 del 31 luglio : primo crossover con Grey's Anatomy : E' di qualche giorno fa la notizia che la rete ammiraglia Mediaset ha acquistato i diritti di Station 19. Il secondo spinoff di Grey's Anatomy - il più longevo Medical-Drama d'America - si appresta, infatti, a debuttare su Canale 5 mercoledì 31 luglio, subito dopo le puntate conclusive della serie tv "Manifest". Una programmazione che ha già creato polemiche tra i telespettatori considerato che i due episodi previsti verranno trasmessi a partire ...

Manifest e Station 19 non faranno coppia : cambia la programmazione di Canale5 il 31 luglio : cambia la programmazione di Canale5 per il 31 luglio e, quindi, anche la messa in onda di Manifest e Station 19. Nei giorni scorsi vi avevamo annunciato l'arrivo dello spin off di Grey's Anatomy proprio sulla rete ammiraglia Mediaset ma in seconda serata in coppia con il penultimo e, poi, l'ultimo appuntamento con Manifest a partire dal 31 luglio. Ebbene, le cose non andranno così in seguito ad un cambio di programmazione che prevede uno ...

Il PlayStation VR next gen sarà wireless e potrà rilevare il movimento degli occhi : Il prossimo PlayStation VR di nuova generazione sarà senza fili, costerà 250 dollari e sarà anche in grado di rilevare il movimento dei nostri occhi. Queste le ultime indiscrezioni riguardo l'atteso visore per la realtà virtuale di nuova generazione made in Sony. Le informazioni sopracitate derivano da alcuni brevetti i quali dipingerebbero il nuovo visore per PlayStation di nuova generazione, ma si tratta sempre di brevetti e sappiamo bene come ...

PES 2019 : bonus gratis in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus : Questo mese i giochi di PlayStation Plus hanno avuto un inizio abbastanza travagliato. Se ben ricordate, tra i titoli presenti questo mese sarebbe dovuto esserci PES 2019 oltre a Horizon Chase Turbo.Ebbene, il giorno stesso dell'arrivo di questi, Sony ha deciso di sostituire il titolo calcistico di Konami con Detroit Become Human Deluxe Edition, che contiene anche i precedenti giochi di Quantic Dream, ovvero Heavy Rain e Beyond Two Souls. ...

Pool Nation : Il miglior simulatore di biliardo per PlayStation 4 disponibile da oggi : Lo sviluppatore indie Cherry Pop Games ha oggi confermato che il simulatore di biliardo definitivo Pool Nation è stato pubblicato sul PlayStation Store. Come se non bastasse, con un colpo da maestro ha messo in piedi la collaborazione con il pluripremiato editore di videogiochi Wired Productions Ltd, per distribuire il titolo in formato fisico dal 30 agosto! Pool Nation sarà disponibile a un prezzo consigliato di 15,99£ ...

Konami dichiara che la scelta di togliere PES 2019 da PlayStation Plus è stata solo ed esclusivamente di Sony : Pochi giorni fa sono stati pubblicati i giochi disponibili con PlayStation Plus nel mese di luglio. Tra questi figurava PES 2019, ma proprio il giorno stesso in cui questi titoli sono stati resi disponibili, Sony ha deciso di far marcia indietro e di togliere il gioco calcistico di Konami per introdurre Detroit Become Human Deluxe Edition.Molti si sono chiesti il perché di questo cambiamento e se il gioco è stato sostituito di comune accordo tra ...

PlayStation : secondo un report - un exploit consentirebbe agli hacker di accedere alla vostra carta di credito : Quello che stiamo per riportare ha dell'incredibile se si pensa che il problema in questione potrebbe essere presente da anni, tanto da coinvolgere addirittura la precedente console di Sony.Come segnalato da MP1ST, esisterebbe un exploit che permette di utilizzare la carta di credito di utenti associata all'account PlayStation Network bypassando il codice di sicurezza. Il procedimento non viene spiegato proprio perché illegale, tuttavia possiamo ...

Sony cambia i PlayStation Plus di luglio 2019 : sostituito PES 2019 tra i giochi gratis : La delusione dopo l'annuncio ufficiale dei PlayStation Plus di luglio 2019 era papabile. Quella di tutti i possessori di una PlayStation 4 - ed in particolare abbonati al servizio PlayStation Plus, per l'appunto -, che hanno visto Sony pronta a regalare, da oggi, giorno due del mese, una manciata di titoli davvero deludenti. Nella sua Instant Game Collection, il colosso giapponese del gaming ha infatti scelto di inserire PES 2019, ultima ...

Il drammatico finale della seconda stagione di Station 19 il primo luglio su FoxLife - aspettando la terza : Con gli episodi del primo luglio va in onda anche in Italia il finale della seconda stagione di Station 19, già trasmesso negli Stati Uniti lo scorso maggio. La serie sui vigili del fuoco di Seattle, tra cui spicca l'ex specializzando in chirurgia del Grey Sloan Memorial Hospital Ben Warren (Jason George), è nata come spin-off di Grey's Anatomy con cui interagisce con numerosi episodi crossover e continuerà la sua corsa su ABC con la terza ...