Star Wars | L’ascesa di Skywalker | il nuovo trailer spiegato

«The Mandalorian» : il primo trailer è un western di Star Wars : Finalmente è uscito il primo trailer di The Mandalorian, prima serie live-action dell’universo di Star Wars. Durante l’annuale convention D23 Expo, la Disney ha presentato i nuovi progetti legati a Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino che in autunno scenderà in campo accanto agli altri colossi Netflix e Amazon. Tra le novità annunciate, c’è appunto The Mandalorian, che sarà il ...

Il mondo non spiegato piu’ con Star wars : Roma. Qualche anno fa Cass Sunstein, l’accademico più citato del mondo, noto anche per la sua capacità di scrivere un libro in mezza giornata – ora più, ora meno – ha partorito un volume in cui spiegava il mondo attraverso Guerre Stellari. Dalla teoria dell’evoluzione alla primavera araba e all’omic

The Mandalorian - il trailer della serie Star Wars : Svelato il primo trailer della serie The Mandalorian ambientata nel universo di Star Wars: il debuto su DisneyPlus, la nuova piattaforma streaming della società di Topolino, è fissato per il 12 novembre. Il trailer di The Mandalorian The Mandalorian, anticipazioni e cast Al centro della storia di The Mandalorian un pistolero solitario della stessa razza di Boba e Jango Fett interpretato dall’attore Pedro Pascal (Narcos). Le sue avventure ...

E se Star Wars Battlefront 2 fosse stato pubblicato oggi? : Star Wars: Battlefront 2 è stato pubblicato inizialmente su PC e console nel 2017, tuttavia a seguito di patch e nuovi contenuti, la versione attuale è molto differente da quella che i giocatori hanno potuto giocare al lancio.Lo stesso team di sviluppo si è quindi chiesto come sarebbe se il gioco fosse stato pubblicato oggi nella sua forma attuale, ecco le parole del design director Dennis Brannvall:"Avevamo davvero bisogno di fare un passo ...

Star Wars Battlefront II si arricchisce con nuovi contenuti in arrivo : Star Wars: Battlefront II sta ancora ricevendo aggiornamenti significativi due anni dopo il suo lancio non proprio felice. Inoltre, otterrà un nuovo grande update a dicembre, in concomitanza con l'uscita del nuovo film del franchise.Per l'occasione DICE ha pubblicato una tabella di marcia dedicati a questi ultimi mesi del 2019. A settembre Battlefront riceverà una nuova mappa, Felucia. Questa mappa ha luogo mentre l'invasione di Felucia da parte ...

Star Wars - una serie per Ewan McGregor di nuovo Obi-Wan Kenobi : Obi-Wan Kenobi, il maestro Jedi di cui abbiamo fatto la conoscenza nel primo film dedicato a Star Wars, l’indimenticabile capolavoro del 1977, quando era interpretato da quel magnifico attore che era Sir Alec Guinnes e poi abbiamo rincontrato nella seconda trilogia dedicata sempre a Star Wars (Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma del 1999, in Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni del 2002 e Star Wars: ...

Star Wars - Ewan McGregor torna ad essere Obi-Wan Kenobi - : Niccolò Sandroni L’universo di Star Wars cresce ancora. In arrivo su Disney+ una serie tv dedicata ad Obi-Wan Kenobi con protagonista Ewan McGregor Ewan McGregor tornerà ad essere Obi-Wan Kenobi, il celebre Jedi della saga di Star Wars. Già da tempo si parlava di un possibile nuovo coinvolgimento da parte di Ewan McGrergor nel ruolo da lui interpretato in passato nei tre film di Star Wars La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni e ...

Ewan McGregor sarà di nuovo Obi-Wan Kenobi per una serie di Star Wars di Disney+ : La forza è nello streaming, giovane Jedi.Disney avrebbe convinto Ewan McGregor a rimettersi i panni di Obi-Wan Kenobi in una possibile serie (o ancora meglio miniserie) realizzata per la piattaforma di streaming Disney+ in arrivo il prossimo autunno negli USA e tra fine 2019 e i primi mesi del 2020 anche in Italia e nel resto dell'Europa.prosegui la letturaEwan McGregor sarà di nuovo Obi-Wan Kenobi per una serie di Star Wars di Disney+ ...

A detta degli sviluppatori - Star Wars Jedi Fallen Order è per certi versi simile a Sekiro : Star Wars Jedi Fallen Order è senza dubbio uno dei titoli più attesi di fine anno, si tratta di un action ambientato dopo la messa in atto dell'Ordine 66 sviluppato dal team Respawn.Durante una recente intervista gli sviluppatori hanno svelato qualche dettaglio interessante sul titolo, prima di tutto secondo il Lead Combat Designer Jason de Heras il gioco è molto simile a Sekiro: Shadows Die Twice:"E' confortante sapere che possiamo fare un ...

"Star Wars Jedi : Fallen Order è più grande di quanto pensassi" : Quando sta per uscire un atteso gioco, una delle domande più frequenti è "quanto durerà?", ma quando si tratta di un gioco pensato per il single player, come Star Wars Jedi: Fallen Order, questa domanda diventa ancora più pertinente. Gli sviluppatori del gioco hanno parlato in passato di questo argomento, affermando che sarà un'esperienza ricca e di recente il game director, Stig Asmussen, ha approfondito la questione in un'intervista con Game ...

Quanto sono scientificamente accurati i pianeti di Star Wars? : Al Jet Propulsion Laboratory della Nasa, lo specialista Robert Hurt ci racconta per filo e per segno Quanto c’è di vero nelle galassie di Star Wars, Star Trek e Alien. Perché per fare un grande film di fantascienza, gli effetti speciali non bastano: ci vogliono le competenze scientifiche. The post Quanto sono scientificamente accurati i pianeti di Star Wars? appeared first on Wired.

Star Wars 9 : trama - cast e uscita al cinema del film : Star Wars 9: trama, cast e uscita al cinema del film Il 18 dicembre 2019 debutterà nei cinema italiani il nono capitolo della saga di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. J.J. Abrams si occuperà della regia del film, nonché curerà la sceneggiatura con l’aiuto di Chris Terrio. La produzione è a cura di Lucasfilm, Bad Robot Productions e Walt Disney Pictures. La direzione della fotografia è stata affidata a Daniel Mindel; le musiche ...

Star Wars Jedi : Fallen Order : inizialmente sono stati considerati come protagonisti un alieno e una donna : Star Wars Jedi: Fallen Order ci permetterà di giocare come uno degli ultimi sopravvissuti Jedi nei panni di Cal Kestis, un uomo a cui verrà chiesto di salvare il mondo intero, qualcosa che abbiamo già visto accadere in molte altre storie.Respawn Entertainment, però, aveva preso in considerazione alcune altre opzioni prima di selezionare Cal come il protagonista principale del gioco, e queste opzioni includevano un alieno e una donna, con ...