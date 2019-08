Stallo M5S-Pd | la mossa di Conte Di Maio non ha chiesto il Viminale

M5s-Pd - Stallo e accuse | Di Maio : sì a Conte o è inutile | Dem : vuole il Viminale : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Stallo M5S-Pd - lo scontro è su Di Maio I dem : «Vuole Viminale e vicepremier» Nuovi segnali tra Di Battista e Lega : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale». Nuovi segnali tra Di Battista e Lega

Stallo M5S-Pd - lo scontro è su Di Maio I dem : «Vuole Viminale e vicepremier» : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale»

Stallo M5S-Pd - lo scontro è su Di Maio I dem : «Vuole Viminale e vicepremier» Zingaretti riunisce i suoi alle 16 : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale»

Stallo M5s-Pd : incontro saltato e accuse incrociate | Di Maio : sì a Conte o è inutile | Dem : troppo ambizioso - vuole il Viminale : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Stallo M5s-Pd : incontro saltato e accuse incrociate | Di Maio : "Sì a Conte è inutile" | Dem : troppo ambizioso - vuole il Viminale : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Enrico Mentana - bomba in diretta al TgLa7 sul vertice Pd-M5s : "Parlano solo di poltrone - così è Stallo" : Un messaggio arrivato sullo smartphone di Enrico Mentana sul finire del TgLa7 delle 20. Il mittente: "Fonti qualificate del M5s". Destinatario: Nicola Zingaretti, pochi minuti prima del vertice a Palazzo Chigi tra il segretario del Pd (con Andrea Orlando, in predicato di diventare vicepremier del nu

OPEN ARMS - Stallo A LAMPEDUSA/ Salvini vs M5s : 5 migranti sbarcati - resta divieto : STALLO OPEN ARMS: nave ferma a LAMPEDUSA, resta divieto per braccio di ferro Salvini-Conte. Procura Agrigento apre fascicolo: sbarcati 5 migranti