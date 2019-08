Spread Btp oggi sotto 190 punti Crisi governo non pesa | Focus su legge di

Lo Spread Btp-Bund tocca quota 190 : Apertura a 194 punti per lo spread tra Btp e Bund con il rendimento del decennale italiano all′1,30%.In preapertura lo spread tra Btp-Bund era sceso questa mattina fino a 190 punti base con un tasso di rendimento del decennale italiano dell′1,27%. Il differenziale è poi rapidamente risalito a 194 punti.

Crisi di governo - tasso sui Btp scende ancora : Spread sotto i 200 punti. Citigroup : “I mercati (per ora) celebrano il minor rischio Italia” : Borsa in forte rialzo e rendimenti dei Btp in ulteriore calo il giorno dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte nelle mani del capo dello Stato. Mentre procede il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle, gli investitori sperano evidentemente nel rinvio del voto e nella rapida nascita di un nuovo governo politico. Secondo un report riservato di Citigroup, “la saga estiva di Matteo Salvini può aver gettato le basi per un governo più ...

Crisi di governo - il rendimento dei Btp cala durante il discorso di Conte. Tasso ai minimi da tre anni - lo Spread si restringe : Gli investitori sembrano vedere con favore la fine del governo gialloverde, che potrebbe sfociare nella formazione di un nuovo esecutivo sostenuto da M5s e Pd. durante il discorso al Senato del premier Giuseppe Conte, che ha annunciato le dimissioni, il Tasso di interesse sui titoli di Stato italiani a dieci anni ha infatti imboccato un sentiero di discesa. Il rendimento dei Btp è sceso dall’1,4% dell’apertura all’1,36%, il ...

Spread BTP-BUND/ Oggi 232 punti base - in rosso Piazza Affari : spaventa crisi Governo : SPREAD Oggi, valore in salita sopra i 230 punti base: l'incertezza dovuta alla crisi di Governo fa sentire i suoi effetti sul differenziale tra Btp e Bund.

Spread Btp-Bund/ Oggi supera i 230 punti base. Attesa per il giudizio di Fitch : Spread Oggi, valore in salita sopra i 230 punti base: l'incertezza dovuta alla crisi di governo fa sentire i suoi effetti sul differenziale tra Btp e Bund.

Lo Spread in rialzo a 210 punti - il rendimento Btp torna sopra l’1 - 5% : Lo spread Btp-bund vola a 210 punti base dai 200 della chiusura di ieri. Secondo fonti di mercato una potenziale crisi di governo sta iniziando ad avere un impatto sul differenziale di rendimento, con il tasso pagato dal Btp decennale che torna sia pur di poco sopra l’1,5%. Pesa anche – riferiscono le stesse fonti di mercato – l’attesa per la decisione dell’agenzia di rating Fitch, che domani dovrebbe rivedere il suo rating ...

Milano, 31 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile in area 197 punti base dopo i 198 punti toccati al termine della seduta di ieri. Il rendimento del decennale scende leggermente all'1,57%.

Borse - lo Spread torna in area 200. Mercati in attesa della Fed - oggi asta BTp : Prevale la cautela sull'azionario europeo, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si concluderanno domani con l’annuncio...

Borse caute in attesa della Fed. Spread in rialzo - oggi asta BTp : Prevale la cautela sull'azionario europeo in avvio di giornata, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si...

BTp - rendimenti ai minimi dal 2016 ma non esiste il “tesoretto” dello Spread : «Visto che lo spread si è abbassato, si potrebbe cominciare ad eliminare quella tassa odiosa che è il bollo auto». Il vicepremier Luigi Di Maio parla come se il...

Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il rendimento del decennale che si ferma a 1,56%. In giornata, il rendimento è sceso a 1,50%, ai minimi da ottobre 2016, con lo spread in area 181-182 punti.

Spread Btp chiude in calo a 186 punti : ROMA, 16 LUG - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude sotto i 190 punti base, sui minimi da maggio 2018. Il differenziale scende a 186 punti base da 190 di ieri, col rendimento del titolo decennale ...