Speciale TgLa7 | Mentana bacchetta Toninelli | Ministro | lei ruba?

(Di martedì 27 agosto 2019) Le concitate ore di lavorio per la formazione di un governo giallo-rosso, con un continuo rimpallo di comunicati, aperture, chiusure ed esegesi di quanto dichiarato e quanto taciuto dai principali personaggi in commedia, si riflettono nella lunga diretta della Maratonadi questo martedì 27 agosto 2019. Se da una parte Sergio Mattarella ha ripreso le consultazioni al Quirinale, in attesa che domani lo raggiungano i big con una decisione presa e un governo da definire, dall'altra PD e M5S consumano riunioni, incontri e trattative cercando una quadra nel segreto delle stanze (senza streaming), mentre pubblicamente c'è chi tenta di marcare distinguo e condizioni per non perdere terreno sul campo della (perenne) campagna elettorale.: ", lei?" pubblicato su TVBlog.it 27 agosto 2019 20:06.

