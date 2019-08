Spazio | osservati i primi istanti di vita di una kilonova

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) GW170817 non smette di sorprenderci. Grazie a quella prima rilevazione di un’onda grazionale generata durante la fusione di due stelle di neutroni e associata ad un breve e debole lampo gamma, è stato possibile “rileggere” i dati riferiti a un lampo gamma osservato nell’agosto 2016, trovando nuove prove della nascita di unache sarebbe passata inosservata durante le osservazioni iniziali. Lo studio, pubblicato oggi sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è stato realizzato da un team guidato dall’italiana Eleonora Troja, ricercatrice del Dipartimento di Astronomia dell’Università del Maryland, e vede Roberto Ricci dell’INAF di Bologna, Andrea Tiengo e Giovanni Novara della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e associati all’INAF, tra i co-autori. Gli astronomi ipotizzano che buona parte dell’oro e del platino presenti sulla Terra si siano ...