Spazio | domani calerà il silenzio radio tra la Terra e Marte

Spazio - domani Luca Parmitano diventa dj : sarà il primo della storia : L’astronauta Luca Parmitano sarà il primo dj spaziale: mixerà dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) in un dj-set destinato a far ballare le persone a bordo di una nave da crociera a Ibiza. “ sarà una prima mondiale”, ha commentato l’astronauta francese Jean-François Clervoy, che assisterà alla serata di martedì sera, preparata da un organizzatore di festival musicali su navi da crociera. “Il nostro obiettivo è ...

Spazio - India : domani nuovo tentativo di lancio per la missione lunare : La seconda missione di esplorazione lunare dell’India, Chandrayaan-2, è stata riprogrammata per domani, 22 luglio, alle 14:43 ora locale, dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh: lo ha annunciato via Twitter l’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale. Il primo tentativo di lancio, lo scorso il 15 luglio, non ha avuto successo: meno di un’ora prima dell’orario previsto, l’ISRO ha comunicato il ...