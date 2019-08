Spagna | Madrid sotto la grandine | sembra pieno inverno e il maltempo punta sull’Italia

Maltempo in Spagna - tormenta a Madrid : la grandine devasta Arganda del Rey [VIDEO SHOCK] : Pomeriggio di Maltempo estremo a Madrid: un violento temporale ha colpito la capitale della Spagna tra le 18:30 e le 20:00 facendo crollare le temperature da +30°C a +18°C. Particolarmente colpita la città di Arganda del Rey, nei sobborghi nord/orientali di Madrid: la grandine e la pioggia hanno trasformato le strade della città iberica in fiumi in piena. Decine di auto sono state travolte dalla grandine insieme a cassonetti della spazzatura, ...

Open Arms - Toninelli offre navi della Guardia Costiera per portare i migranti in Spagna : “Ma Madrid tolga la bandiera a imbarcazione ong” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, offre le navi della Guardia Costiera italiana per trasportare i 107 migranti a bordo della Open Arms in un qualsiasi porto spagnolo offerto dal governo di Madrid. La proposta del Cinque Stelle arriva dopo che l’esecutivo di Pedro Sanchez ha offerto prima il porto di Algeciras, giudicato troppo distante, e poi quello di Minorca, con l’equipaggio della ong che, però, ha fatto sapere che le ...

La Spagna offre un porto alla Open Arms | Madrid : risposta di Salvini inconcepibile : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Dalla Spagna : ” Il Real Madrid non riesce a sfoltire la rosa - Zidane chiede rinforzi” : Il quotidiano spagnolo El Pais critica il Real Madrid. Nonostante i tanti acquisti, quello di Hazard su tutti, la società spagnola non riesce a cedere e di conseguenza fatica ad acquistare altri calciatori richiesti da Zidane. Nell’elenco di quelli in partenza c’è anche James, con lui anche Isco, Ceballos, Mariano, Brahim, Vallejo, Vazquez e Mayoral. Leggi anche : Novità Icardi-Napoli, l’entourage a R KK: “La Juve non è la ...

Napoli - preoccupa James Rodriguez : dalla Spagna 'Potrebbe andare all'Atletico Madrid' : È entrata in una fase bollente la trattativa riguardante l'attaccante colombiano del Real Madrid, James Rodriguez, da diverse settimane accostato al Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Il giocatore, soltanto pochi giorni fa aveva espresso tutta la sua volontà nell'approdare al San Paolo, ma adesso la situazione potrebbe essersi evoluta e non in senso positivo per i tifosi partenopei. Già, perché secondo quanto riferito dal ...

Calciomercato Napoli - si allontana James Rodriguez : “ha scelto l’Atletico Madrid” - le ultime dalla Spagna : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato del Napoli, rischia però di saltare una trattativa che sembrava ormai alla battute finale, si tratta del colombiano James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina il calciatore ha scelto l’Atletico Madrid, ‘Bombazo a la vista’ è il titolo del giornale che spiega come la volontà di James sia quella di non spostarsi da Madrid e passare quindi dal ...

Calciomercato Napoli - dalla Spagna ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Spagna rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

Calciomercato - dalla Spagna : il Psg offre Neymar al Real Madrid : I tifosi del Barcellona sono in attesa di conoscere il colpo di mercato in attacco per la prossima stagione, il nome è quello di Griezmann ma nelle ultime ore sta circolando con insistenza un possibile ritorno in blaugrana di Neymar, nel frattempo dalla Spagna arriva un retroscena ed a svelarlo è stato ‘Marca’ e riguarda proprio il brasiliano. Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, avrebbe offerto in due ...

Dalla Spagna - Juventus interessata a Bale del Real Madrid (RUMORS) : Il calciomercato potrebbe entrare a breve nel vivo, con le grandi società di Serie A che hanno già ufficializzato importanti acquisti ma che probabilmente non si fermeranno qui: l'Inter di Conte ha già annunciato il difensore Godin, l'esterno Lazaro dall'Hertha Berlino e Stefano Sensi del Sassuolo, e sta lavorando sia per Lukaku che per Dzeko. Anche il Napoli ha rafforzato il suo settore difensivo grazie all'acquisto di Manolas Dalla Roma, ...

Caldo e incendi in Spagna : in fiamme 4mila ettari a sud di Madrid : Un vasto incendio che si sta propagando a sud di Madrid, a Cadalso de los Vidrios, Cenicientos e parte della provincia di Toledo: devastati circa 4mila ettari. Sul posto oltre 490 vigili del fuoco. Numerose le località evacuate: molti residenti sono stati accolti in strutture pubbliche. L'articolo Caldo e incendi in Spagna: in fiamme 4mila ettari a sud di Madrid sembra essere il primo su Meteo Web.