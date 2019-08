Sondaggi politici | Lega in calo | metà degli italiani favorevoli al ritorno al voto

Sondaggi politici : Conte scavalca Salvini nel consenso e un suo partito varrebbe l'11% : Giuseppe Conte è indubbiamente il personaggio della politica italiana che, al momento, fa parlare maggiormente di sé. Lo fa involontariamente, perché di fatto è diventato oggetto di una trattativa che potrebbe rappresentare un viatico di fondamentale importanza per il futuro dell'Italia. Il Movimento Cinque Stelle punta ad averlo ancora premier anche in quella che potrebbe essere la nascitura alleanza con il partito Democratico. Una scelta che ...

Sondaggi politici elettorali TP : Conte : Sondaggi politici elettorali TP La politica, per quest’anno, non è andata in vacanza. In questa estate rovente, il Termometro Politico ha proseguito con le rilevazioni, per osservare le variazioni delle intenzioni di voto degli italiani e la loro opinione sulla crisi di governo. L’ultimo Sondaggio politico elettorale è stato mostrato in diretta a Coffee Break del 26 agosto (La7) da Gianluca Borrelli, presidente e fondatore di ...

Sondaggi elettorali : dati politici crisi Governo/ 58% crede in crollo Lega : e FdI.. : Sondaggi politici, intenzioni di voto elettorali post-crisi di Governo: credibilità Salvini crolla per il 58%, intanto altro 'boom' di Giorgia Meloni

Sondaggi politici : gli elettori del M5S preferiscono il governo con il PD rispetto al voto o alla Lega : È Matteo Salvini a pagare più di tutti la crisi di governo da lui stesso innescata. Lo aveva già confermato un Sondaggio Tecnè della scorsa settimana, ora la conferma arriva anche da un nuovo Sondaggio Winpoll-Sole24Ore. Sondaggi politici: la Lega perde il 3%, il M5S guadagna quasi il 4%, per il PD +2% I Sondaggi politici durante la crisi di governo mostrano un quadro in cambiamento: la Lega è ...

Sondaggi politici - calo di consensi per la Lega : scende al 33 - 7% : La crisi di governo aperta lo scorso 8 agosto, che rischia di portare la Lega all'opposizione se invece delle tanto invocate elezioni Pd e M5S dovessero trovare la quadra per un nuovo governo, non è stata priva di conseguenze per Salvini. La sua strategia si è al momento rivelata un boomerang e i suoi elettori presentano il conto. Secondo il Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore il Carroccio, che aveva portato a casa un 34,3% alle europee, lo scorso 30 ...

Sondaggi politici Winpoll : sale Fratelli d'Italia - il 41 % vuole il voto : In attesa di conoscere più nel dettaglio le posizioni di PD e M5S in merito alle trattative per la formazione di un nuovo esecutivo, è stato pubblicato un interessante Sondaggio dal Sole 24 Ore che cerca di fotografare l'attuale opinione degli italiani, sia in merito ai principali partiti, sia in merito alle intenzioni di voto. Se la Lega sembra in calo, allo stesso tempo però, un gran numero di italiani vorrebbe tornare nuovamente alle urne. Il ...

Sondaggi politici elettorali agosto 2019 : confronto ultimi dati crisi governo : Sondaggi politici elettorali agosto 2019: confronto ultimi dati crisi governo Sondaggi politici elettorali – La fase politica è più che intensa. Dopo la crisi di governo e le dimissioni del premier Conte, a seguito delle consultazioni il presidente della Repubblica dovrà valutare la possibilità di un un nuovo esecutivo con una solida base politica e parlamentare. Sondaggi politici, dati contrastanti sulla Lega di Matteo Salvini Le ...

Sondaggi politici : la Lega perde il 3% - il M5S guadagna quasi il 4% - per il PD +2% : In piena crisi di governo Tecnè ha volto un Sondaggio per verificare le intenzioni di voto in questa complicatissima fase e il quadro è quello di una Lega sempre primo partito, ma in calo di consensi, mentre il M5S, che era messo malissimo, si riprende e continua a risalire anche il PD. Tuttavia, il dato più importante di tutti è un altro: ben il 48,3% degli intervistati, ossia, in proiezione, quasi la metà degli elettori, si è detto incerto ...

Sondaggi politici Tecne : Lega in calo (-3%) - crescono Pd e M5S : il 48% non sa o non vota : La Lega resta il primo partito, ma potrebbe pagare l'evoluzione delle cose in seguito alla caduta del governo. E' quello che emerge dai dati pubblicati da Tecne e ripresi da Tgcom24. Il Carroccio, infatti, fa segnare un calo del 3% che si accompagna ad una crescita di Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, rispettivamente seconda e terza forza politica dello scenario politico italiano. Al momento le distanze per Salvini restano ...

Sondaggi politici - Lega sopra al 40% secondo Sgarbi : 'Ho dati riservati' : L'Italia osserva con attenzione quanto sta accadendo in ambito politico: presto si saprà se si dovrà tornare alle urne o, invece, se il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ravviserà la presenza di margini per formare una nuova coalizione all'interno di questa legislatura. Chi si augura di andare alle elezioni al più presto possibile è la Lega che, forte dei Sondaggi che la accreditano come grande favorita, vorrebbe capitare il consenso ...

Sondaggi politici - dopo la crisi di governo la Lega vola al 38% : Un Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto Noto per la trasmissione di RaiTre Agorà riporta un dato che avrebbe del clamoroso: dopo la crisi di governo i consensi per la Lega di Matteo Salvini sarebbero saliti addirittura al 38%. Male il Movimento 5 Stelle, al 16,5%, molto bene Fratelli d'Italia all'8%.Continua a leggere

Sondaggi politici Elettorali/ Crisi Governo : per il 41% sarà governo PD-M5S : Sondaggi Elettorali, Crisi di governo e intenzioni sui leader Politici: il 41% degli 'addetti ai lavori' convinto che ci sarà un nuovo governo PD-M5S-Leu