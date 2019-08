Smartphone e tumori | il Consiglio di Stato conferma la necessità di maggior informazione

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 27 agosto 2019) Ildiladi fornirei informazioni agli utenti in merito ai rischi per la salute e per l'ambiente provocati da un uso scorretto degli. L'articolo: ildiladiproviene da TuttoAndroid.

luciopastore : Io sono cauto nel dare queste notizie, ma quando vedi un drammatico aumento dell’insorgenza di alcuni tumori forse… - infoitsalute : Radiazioni e Tumori: ecco la verità e gli smartphone più radioattivi - Tecno__Android : Radiazioni e Tumori: ecco la verità e gli smartphone più radioattivi - Dopo alcuni scandali che hanno colpito il n… -