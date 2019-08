Sky Sport | Diretta Playoff Champions Ritorno - Palinsesto e Telecronisti

Tennis - la 139 edizione degli US Open in diretta su Eurosport (Sky e DAZN) : Il grande spettacolo degli slam si chiude sul cemento americano di New York con la 139ª edizione degli US Open. Da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), Eurosport 2 (canale 211 di Sky),Eurosport Player e DAZN i signori del Tennis si sfidano sui campi di Flushing Meadows: il numero 1 del ranking mondiale, vincitore uscente di Wimbledon e campione in carica degli US Open Novak Djokovic, gli ...

Milan - si riparte da Udine : il match in diretta su Sky Sport : Il giorno del debutto del Milan in campionato è arrivato: i rossoneri partono da una trasferta comunque impegnativa come quella di Udine, dove troveranno una squadra desiderosa di riscatto dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. ma culminata comunque con la salvezza. La gara contro i friulani sarà l’occasione per vedere i rossoneri con […] L'articolo Milan, si riparte da Udine: il match in diretta su Sky Sport è stato ...

MotoGP Gran Bretagna 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : L'ennesima pole position targata Marc Marquez (Diretta Sky Sport e differita TV8) e il ritorno prepotente di Valentino Rossi. Dopo il super sabato di qualifiche vissuto a Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP promette scintille con un Dottore da 'vecchi tempì grazie alle prestazioni ritrovate della sua Yamaha davvero a suo agio sul nuovissimo asfalto del tracciato inglese. Delude invece la Ducati ufficiale che con ...

Sky Sport – Paratici : “Difficile migliorare la nostra rosa - su Icardi…” : Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato a Sky Sport del possibile scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi con l’Inter : “Mi sembra di aver già risposto a questa domanda. Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. migliorare la nostra rosa é difficilissimo, crediamo di aver puntellato la rosa in questo mercato. Davanti ci sono Higuain, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, Douglas e non scordiamoci di Cristiano Ronaldo che ...

Al Franchi va in scena Fiorentina-Napoli : diretta su Sky Sport : Il calendario della prima giornata di Serie A propone una sfida tra due squadre a cui l’entusiasmo non manca di certo: Fiorentina-Napoli. Entrambe sono reduci da un calciomercato che ha regalato “colpi” importanti, Ribery e Boateng per i viola, Lozano per gli azzurri, giusto per citare alcuni nomi. Ai viola, che nella scorsa stagione sono […] L'articolo Al Franchi va in scena Fiorentina-Napoli: diretta su Sky Sport è ...

Sky Sport : L’Inter alza il prezzo per Icardi. Ora chiede 70 milioni : L’Inter alza il prezzo per Mauro Icardi. Lo riporta Sky Sport. I nerazzurri adesso chiedono 70 milioni di euro per cedere l’argentino. Il Napoli ne ha offerti 65 compresi i bonus. Domani dovrebbe scadere l’ultimatum di De Laurentiis all’attaccante. Intanto Maurito continua a far sapere che ha intenzione di provare a convincere il club e Conte a lasciarlo in squadra. Una storia che sembra non avere più fine, a una ...

Sky Sport Serie A 1a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Che il calcio abbia inizio. Sta per ripartire una nuova stagione ricca di eventi su Sky, con almeno un’Esclusiva live al giorno nelle settimane delle coppe europee. Le sfide più affascinanti e i top club più vincenti, in un concentrato di emozioni...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Gran Bretagna (22 - 25 Agosto). In chiaro differita TV8 : Dodicesimo appuntamento della stagione per la MotoGP, che dopo Brno arriva a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, in Diretta Esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208). Orari diversi rispetto agli appuntamenti europei e spostati avanti di un’ora per le qualifiche fissate per sabato 24, alle 13.30 con la Moto3, alle 16.05 con la Moto2 e alle 15.10 con la MotoGP. Domenica 25 agosto la giornata di gare si apre alle 12.20 con ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 23 - 25 Agosto 2019 : Calcio Estero11 incontri in ESCLUSIVA tra il 23 e il 25 Agosto 2019PREMIER LEAGUE6 incontri in diretta, con il big-match LIVERPOOL-ARSENAL(sabato ore 18:30, live su Sky Sport Football; anche in 4K HDR per i clienti Sky Q)BUNDESLIGA 5 incontri della seconda giornata d'andata Big-Match a Gelsenkirchen: SCHALKE 04 - BAYERN MONACO (sabato ore 18:30, live su Sky Sport Uno) <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;"...

Sky e Dazn accordo vicino : daranno vita a un canale multisport : Sky e Dazn creeranno un canale multisport sulla piattaforma satellitare. Lunedì l’annuncio Adesso l’accordo sembra veramente a un passo. Sky e Dazn, da tempo impegnati in una serie di discussioni, porteranno il loro rapporto a un livello successivo dopo gli accordi per la passata stagione calcistica. Dopo la pausa di settembre, i due licenziatari della Serie A metteranno in moto un canale multisport, con il meglio della ...

Calendario Serie A - prima giornata 24 e 25 agosto : Napoli e Juve visibili solo su SkySport : Per tutti gli appassionati di calcio l'attesa sta per terminare. Questo fine settimana, infatti, tornerà l'appuntamento con il campionato di Serie A: tra sabato 24 e domenica 25 agosto, infatti, sono in programma le partite valide per la prima giornata di questa nuova stagione che come da tradizione si concluderà nel maggio 2020. Anche quest'anno i match del campionato si potranno vedere in diretta televisiva sui canali a pagamento di Sky e su ...

Europa League - Playoff Andata - Torino vs Wolverhampton (diretta Sky Sport Uno e TV8) : Il futuro europeo del Torino (diretta Sky Sport Uno e TV8) in 180 minuti, l'ultimo ostacolo prima della fase a gironi di Europa League. A poche ore dal match di Andata contro gli inglesi del Wolverhampton, Walter Mazzarri è concentrato ma sereno: il Torino è nel pieno del suo percorso di crescita e la sfida con gli inglesi allenati dal portoghese Espirito Santo «non sarà un esame di maturità». ...

Europa League - la doppia sfida Torino - Wolverhampton in diretta su Sky Sport : Il Toro contro i Lupi: ecco l'ultimo ostacolo sulla strada dei granata verso la fase a gironi dell'Europa League. Giovedì 22 agosto, nel playoff d'andata (ritorno il 29 agosto alle ore 20), il Torino di Mazzarri affronta in casa il Wolverhampton con...