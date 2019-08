Sinisa Mihajlovic | il tenero post della moglie | «I guerrieri si riconoscono da lontano»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 27 agosto 2019)ieri ha commosso tutti con la sua decisione di andare in panchina a Verona con il suo Bologna: un gesto che i suoi giocatori hanno visto con grande emozione, così come tifosi, appassionati di calcio e colleghi di, che sta combattendo contro la leucemia. La sua immagine sulla panchina, dimagrito ed emaciato, è quella di un guerriero che non ha intenzione di arrendersi. E anche suaArianna ha voluto dedicare su Instagram unalla battaglia contro il male chesta portando avanti, nella speranza di tornare presto al 100%: «Isida. My love», scrive Arianna Rapaccioni, legata all’ex difensore di Lazio e Sampdoria da tantissimi anni. Qualche giorno fa anche le figlie (ex naufraghe dell’Isola dei Famosi) si erano dati alle dediche social per il papà.

