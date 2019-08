Sicilia | a Terrasini si rinnova la tradizione | ' Il primo settembre accade che'

A Terrasini dopo i baci obbligatori al mare - arrivano i film del «Sicilia Film Fest» : Inizia il 30 luglio a Terrasini, in provincia di Palermo, la prima edizione del «Sicilia Film Fest». Questa è l’edizione zero per gli organizzatori che hanno l’intenzione di trasformare l’evento in un grande e importante festival del cinema. L’intuizione è della società cinematografica Altre Storie, che con la sua divisione Altre Storie Laboratorio, interamente dedicata a progetti di ricerca sperimentali e innovativi, ne ...