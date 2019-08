Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019) Il Mattino intervista Cosimo, vice presidente vicario della Figc. Tra gli argomenti toccati anche gli errori del Var in Fiorentina-Napoli. Peroccorre sicuramente modificare la tecnologia e probabilmente la Sala Var di Coverciano potrebbe servire a migliorare “Il confronto aiuta sempre: più contributi ci sono più cresce la struttura”. Sui coridenunciati da Ancelotti a Firenze: “Come Federazione siamo intervenuti tante volte. Ci sono le leggi e i regolamenti. Bisogna applicarli e rigidamente ma attenzione a non permettere a 4-500 imbecilli di andare a discapito della regolarità del campionato attraverso la sospensione delle. La Federazione si è sempre fatta trovare pronta e occorre sempre più sinergia tra giustizia sportiva, organi istituzionali competenti e arbitri. Molte volte si tratta di gente che con lo stadio non c’entra nulla ma ...

napolista : #Sibilia: “Cori #razzisti? Non si possono sospendere le partite per 500 imbecilli” Il vicepresidente della #Figc i… -