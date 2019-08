Secondo noi | Huawei P30 Pro è ancora lo smartphone da battere video

Gossip U&D : Secondo Giulia - Manuel avrebbe ricevuto un trattamento di favore dalla Mennoia : Per Witty tv, Raffaella Mennoia - autrice del programma Uomini e Donne - ha intervistato alcuni ex protagonisti fra cui l'ex coppia Giulia-Manuel. Tuttavia, proprio le interviste di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano continuano a far discutere i telespettatori di Uomini e donne, che si sono trovati spiazzati dalle diverse versioni dei fatti che i due ex protagonisti del trono classico hanno raccontato. Giulia ha lasciato intendere di essere stata ...