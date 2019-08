SCUOLA Senza utopia e senza statalismo | ecco la rivoluzione che fa bene a tutti

SCUOLA - in Veneto licenziate 500 insegnanti senza laurea. Altre 1.300 a rischio : In seguito a una sentenza del Consiglio di Stato 500 insegnanti sono state già licenziate. Nel frattempo in tutta la regione le scuole soffrono una grave carenza di personale.Continua a leggere

Il Comune è senza soldi : il sindaco compra due SCUOLAbus (e regala lo stipendio) : A Tornolo, in provincia di Parma, il primo cittadino ha regalato alla comunità i veicoli che non potevano essere acquistati...

SCUOLA/ Digitale - studenti e prof : evitiamo di usarlo senza capirlo : Al Meeting di Rimini un incontro dedicato all'uso del Digitale a SCUOLA ha fatto luce sulle sfide ineludibili per chi vuole educare i giovani

In classe ci sono troppi spiriti maligni - preside decide di far chiudere la SCUOLA per la presenza di fantasmi : E’ successo in Kenya dove un preside ha deciso di chiudere per due settimane la scuola per la presenza di troppi spiriti maligni. La scuola si trova a Ganda, un piccolo borgo che si affaccia sulla splendida costa keniana. Il presidente che ha deciso di chiudere la scuola per presenze inquietanti si chiama Harrison Chai e ha riferito che i suoi alunni da mesi si lamentavano di vedere spiriti maligni che “li ricorrevano nei corridoi ...

Assunzioni insegnanti SCUOLA d'infanzia - educatori/ici asilo nido : posti senza scadenza : Attualmente, l'azienda InfoJobs ha reso noto che sono in corso nuove Assunzioni per conto di varie agenzie per il lavoro come la Synergie Italia, la Randstad Italia Spa e la Gi Group S.p.A. destinate a personale qualificato con il compito di insegnante di scuola d'infanzia, educatrice asilo nido ed educatore, da collocare presso le sedi occupazionali presenti sul territorio nazionale. Posizioni aperte L'agenzia per il lavoro Synergie Italia con ...

"Un'emergenza ignorata. Baby drogati senza freni : genitori e SCUOLA assenti" : Francesca Angeli Lo psichiatra Massimo Clerici: "Sempre più psicosi da abuso di stupefacenti o alcol, non lasciateli soli" Dipendenza da droghe ed alcol e comportamenti aggressivi che sconfinano nella violenza. Il grido d'allarme lanciato anni fa dagli operatori sanitari che in prima linea nei pronto soccorso e nei loro studi affrontano la realtà della precocizzazione dell'abuso di alcol e droghe rimane ancora inascoltato. «L'ultima ...

SCUOLA/ Si può immaginarne una senza voti? : Un liceo di Cesena ha sperimentato la valutazione per competenze. I descrittori aumenterebbero l'apprendimento. Ne dà conto una recente pubblicazione

SCUOLA - il concorso per docenti precari sarà una sanatoria senza selezione. E la meritocrazia? : Con l’estate e le agognate ferie giungono anche i saldi di stagione, e il Miur, capitanato in questa stagione gialloverde dall’ex docente di educazione fisica in quota leghista Marco Bussetti, ha da poco presentato un nuovo pacchetto Scuola che, dopo opportuna approvazione in aula datata 9 agosto prossimo, decreterà le nuove vie di accesso all’abilitazione e al ruolo. Già a una prima lettura del testo si sono levate voci di forte ...

SCUOLA : Donazzan - ‘in Veneto 2 mila docenti senza alcuna tutela’ (2) : (AdnKronos) – ‘Nel Veneto ‘ prosegue l’Assessore – si calcola siano 2.800 i partecipanti al concorso straordinario indetto dal Miur per risolvere la situazione dei diplomati magistrali ma solo 150 di questi verranno assunti a tempo indeterminato. Si calcola altresì che nella nostra regione siano circa 2.000 i docenti tornati precari, o che lo torneranno, senza la copertura di un ammortizzatore sociale. La ...

Sardegna - maltrattamenti alla SCUOLA materna : “Bimbo africano lasciato senza acqua e cibo” : Due maestre di una scuola materna di Budoni, in Sardegna, sono state sospese per presunti maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni. In particolare, un bambino di cinque anni di origine nordafricana sarebbe stato talvolta anche lasciato senza cibo né acqua. L'inchiesta prosegue nel massimo riserbo.Continua a leggere

Conte : Autonomia sì ma senza SCUOLA. Ira dei governatori : L'Autonomia si farà ma non sulla scuola: al termine del vertice a Palazzo Chigi sul regionalismo differenziato - a cui il vicepremier Matteo Salvini non ha partecipato - è evidente...