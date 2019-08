Scossa di Terremoto Cittareale Rieti 27 Agosto 2019

Terremoto - nuova Scossa in Centro Italia : epicentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 15:18. Il sisma ha avuto epiCentro a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l’ipoCentro a 12.3 Km di profondità. L'articolo Terremoto, nuova scossa in Centro Italia: epiCentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto tra Marche e Umbria : Scossa nei pressi di Norcia [DATI E INFO] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata pochi minuti fa nei pressi di Norcia, a Montegallo, tra le province di Perugia e di Ascoli Piceno. Per ora non sono stati registrati danni a cose o persone. DATI INGV: Un Terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 8 km W Montegallo (AP), il 26-08-2019, ore 09:23:37 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.84, 13.23 ad una profondità di 11 km. Il ...

Terremoto in Sicilia : Scossa avvertita intorno all’area etnea [DATI E INFO] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2,8 è stata registrata alle 18:36 di oggi, domenica 25 agosto, in provincia di Catania, a Milo, nell’area etnea. Ecco i dati INGV: Un Terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 3 km NW Milo (CT), il 25-08-2019 18:36:13 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.74, 15.09 ad una profondità di 5 km. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE ...

Terremoto in Toscana - Scossa di magnitudo 2.9 a Montelupo Fiorentino : Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.9 a Montelupo Fiorentino La scossa, registrata alle 15:20 di domenica, è stata avvertita a Firenze e in tutta la Toscana centrale. Non si segnalano danni Parole chiave: Terremoto ...

