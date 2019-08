Scontro su Di Maio vicepremier La trattativa per il governo rischia di saltare

Stallo M5S-Pd - lo Scontro è su Di Maio I dem : «Vuole Viminale e vicepremier» Nuovi segnali tra Di Battista e Lega : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale». Nuovi segnali tra Di Battista e Lega

Scontro aereo a Maiorca : intera famiglia distrutta - tra le vittime l’italiano Cedric Leoni : C'è anche l'italiano Cedric Leoni tre le vittime del terribile incidente aereo costato la vita a sette persone domenica pomeriggio a Maiorca, in Spagna, dove un elicottero e un aereo ultraleggero si sono scontrati sopra i cieli di Inca prima di schiantarsi al suolo. Cedric, nativo di Roma, era il pilota dell'elicottero Bell 206 Long Ranger che stava trasportando una intera famiglia di turisti tedeschi composta da padre, madre e due figli piccoli ...

Governo - tra Pd e M5S Scontro su Palazzo Chigi. Di Maio avverte Zingaretti : ho un'alternativa : ROMA «Non vorrei che lunedì mi trovassi con Di Maio premier in nome e per conto di Salvini. Mi chiedo davvero se in queste condizioni sia sensato continuare a trattare...»....

