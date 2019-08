Sci alpino – Goggia | Brignone e Bassino pronte a volare ad Ushuaia Innerhofer al lavoro

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Le prime donne in partenza perdomani in viaggio verso l’Argentina. Secondo giro sugli sci perallo Stelvio Sofia, Federicae Martasono le prime componenti del gruppo femminile di Coppa del mondo che si apprestano a partire per le nevi argentine di, dove rimarranno fino al 28 settembre. Il trio volerà mercoledì 28 agosto da Roma verso il Sudamerica, dove incrocerà i componenti delle squadre maschile di velocità, gigante e slalom, già attivi da qualche giorno su piste ben preparate e sulle quali è già stato possibile svolgere ilprogrammato, in attesa di un lieve peggioramento del meteo, atteso nei prossimi due-tre giorni. Sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio è impegnato in queste ore anche Christof, tornato per la seconda volta sugli sci dopo il rientro dall’infortunio ...

