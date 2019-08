Scarica elettrica mentre fa la doccia | muore folgorata una donna

Colpita da una Scarica elettrica mentre fa la doccia : donna morta folgorata : Una tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri a Partinico, nel palermitano, dove una donna , Giuseppa Saputo, è morta folgorata . Secondo una prima ricostruzione dei fatti la pensionata stava facendo la doccia nella propria abitazione a Balestrate, in contrada Passerello, quando è stata Colpita da una scarica elettrica che non le ha lasciato scampo. Sulla vicenda indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 che ...

Annaffia i fiori in giardino : uccisa da una Scarica elettrica insieme alla vicina : La tragedia questa mattina in una villetta alla periferia di Nardò, in Salento. La vicina era intervenuta in soccorso della...

Nuoro - folgorati da Scarica elettrica mentre camminano per strada : gravi papà e figlio di 13 anni : Tragedia sfiorata a Torpè, in provincia di Nuovo, dove un uomo di 33 anni e suo figlio 13enne sono stati folgorati da una scarica elettrica, proveniente probabilmente da alcuni fili elettrici scoperti, mentre passeggiavano lungo una strada sterrata non distante dal centro della cittadina sarda. Trasferiti in ospedale, le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.Continua a leggere