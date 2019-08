Sassari Latte Dolce | quattro chiacchiere con Tony Gianni

Sassari Latte Dolce - si va verso l’esordio stagionale in Coppa Italia : le parole di Udassi : Il Sassari calcio Latte Dolce è finalmente pronto ad iniziare il suo cammino lungo il 2019 – 2020 del pallone d’Interregionale. Quarta stagione alla ribalta della serie D per il team biancoceleste, seconda nella quarta serie Italiana con timone affidato a mister Stefano Udassi, tecnico che lo scorso anno ha raggiunto con la squadra la più alta vetta mai toccata dal club sassarese. La ruota ricomincia a girare e dopo l’estate, vissuta ...

Sassari Latte Dolce - si inizia : le parole di Patacchiola - Marcangeli e Gadau : Il Sassari calcio Latte Dolce è finalmente pronto ad alzare ufficialmente il sipario sul suo 2019 – 2020 calcistico. Pronto perché il calendario bussa forte alla porta biancocelesti e nel giro di una settimana, a cavallo fra le prossime due domeniche, propone in menù una doppia sera cittadina sassarese, sfida alla Torres da vivere e giocare fra Coppa Italia e campionato. Pronto perché dopo una lunga e faticosa preparazione, pur ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Settimana di lavoro in città - voci dal ritiro biancoceleste [FOTO] : Il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a chiudere la sua terza Settimana di lavoro pre campionato. Dal Golfo dell’Asinara al sintetico di Latte Dolce, tana biancoceleste che da martedì scorso ha riabbracciato il team e lo accompagnerà sino a questo nuovo inizio, il quarto consecutivo alla ribalta della quarta serie nazionale. Fra sedute in palestra, allenamenti in campo agli ordini di mister Stefano Udassi e del suo staff, ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Settimana di lavoro in città - voci dal ritiro biancocelste : Il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a chiudere la sua terza Settimana di lavoro pre campionato. Dal Golfo dell’Asinara al sintetico di Latte Dolce, tana biancoceleste che da martedì scorso ha riabbracciato il team e lo accompagnerà sino a questo nuovo inizio, il quarto consecutivo alla ribalta della quarta serie nazionale. Fra sedute in palestra, allenamenti in campo agli ordini di mister Stefano Udassi e del suo staff, ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Seconda settimana di preparazione : voci dal ritiro biancoceleste : A quasi due settimane dallo start di questa nuova avventura calcistica, il Sassari calcio Latte Dolce torna in città per continuare ad allenarsi e dare continuità alla sua rincorsa e corsa di riscaldamento e preparazione verso l’esordio, il quarto consecutivo, nella quarta serie italiana. Il ritiro in Bassa Valle, fra Santa Maria e Valledoria, è servito a cementare il gruppo, ad integrare le nuove pedine sul rodato scacchiere ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Confermato Lamine Doukar - the black panther [FOTO] : Lamine Doukar, davanti alla porta, è quasi una sentenza: falcata sinuosa e guizzo letale come una pantera nera. Lo scorso anno, nonostante alcuni problemi che ne hanno limitato l’utilizzo in campo, ha dimostrato di poter essere arma non convenzionale. L’attaccante originario del Senegal, arrivato lo scorso anno al Sassari calcio Latte Dolce dopo le esperienze maturate a Tergu, Gavoi e Stintino. è stato riConfermato in vista ...

Sassari Latte Dolce - prima settimana di ritiro : le voci dei biancocelesti : Sotto il sole della bassa valle d’Anglona, sull’erba del campo di Valledoria, agli ordini di mister Stefano Udassi e del suo staff, prende forma il 2019-’20 del Sassari calcio Latte Dolce. Tante conferme fra “grandi” e fuori quota, diversi nuovi arrivi fra elementi affidabili di comprovata esperienza e giovani promettenti da forgiare e su cui scommettere. Il progetto messo in campo dalla società biancoceleste, come barca ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Nino Pinna - giovane promessa sarda per l’attacco biancoceleste : Dal Bosa con furore. Già grande protagonista, a dispetto della giovane età, dello scorso campionato di Eccellenza – 16 reti realizzate e una stagione da incorniciare per lui – Isidoro Giovanni Pinna, noto Nino, è pronto ad indossare la maglia del Sassari calcio Latte Dolce. Una seconda punta rapida e veloce, che approda in prestito alla società biancoceleste grazie alla volontà del Cagliari calcio, club proprietario del cartellino ...

Sassari Latte Dolce - colpo per l’attacco dei sardi : Lorenzo Cinque è biancoceleste : Lorenzo Cinque è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. Inizia con le giovanili della Lazio, tre anni in C2 fra Mantova, Casale e Chieti, una parentesi nella serie B svizzera al Servette quindi – dal 2015 – diverse stagioni vissute alla ribalta della serie D (San Severo, Potenza, Trastevere, Madrepietra, San Marino) l’ultima delle quali giocata fra Sant’Arcangelo e Clodiense, 10 gol realizzati. Prima punta cui piace ...

Sassari calcio Latte Dolce : domani al via la stagione biancoceleste : Ci siamo! Dopo un primo scorcio d’estate dedicato al recupero delle energie fisiche e al meritato riposo fra ferie, famiglia e amici, periodo durante il quale società e staff tecnico non hanno mai smesso di ragionare e lavorare sulla squadra che sarà, il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a ritornare in campo pronto a rilanciare la sfida al campionato di serie D 2018-’19. Si parte domani mattina, alle ore 10, con un primo raduno in ...

Sassari Latte Dolce - confermato Emanuele Fini : giovane promessa e figlio d’arte : Emanuele Fini, è per tanti il figlio di Michele Fini ex protagonista della serie A ed ora allenatore, ma per il Sassari calcio Latte Dolce è una delle giovani certezze su cui scommettere, ancora una volta, e da cui ripartire, ancora una volta, in vista dello start del prossimo campionato di serie D. Attaccante residente a Sorso nato a Sassari il 30 aprile del 2000, è la ventesima pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-’20. Stay ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – In prestito dal Cagliari arriva l’attaccante classe 2001 Nicolò Agostinelli : Nicolò Agostinelli è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. La giovane punta classe 2001 arriva in prestito dal Cagliari calcio. Una ulteriore freccia regalata dalla società alla faretra di mister Stefano Udassi, giovane proveniente dal vivaio del club rossoblù militante in serie A che in maglia biancocelste punta a crescere e sviluppare la sua dimensione calcistica e umana. Attaccante fuori quota nato a Cagliari – residente a ...

Sassari Latte Dolce - confermato Matteo Gadau : the Little Shark : Matteo Gadau confermato in forza al Sassari calcio Latte Dolce: una nuova stagione sta per cominciare, e il giovane squalo della mediana biancoceleste è pronto a lavorare sul campo, a impegnarsi in allenamento e ad azzannare gli avversari – sportivamente parlando – mettendo sul rettangolo verde la voglia e la grinta che contraddistinguono un calciatore, ancor più se fuori quota. Centrocampista nato a Sassari il 01 luglio del 1999, è la ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Confermato Paolo Tuccio - Speedy Gonzales [FOTO] : Paolo Tuccio si prepara a vivere la sua seconda stagione alla ribalta della prima squadra del Sassari calcio Latte Dolce. Fatta esperienza allo Stintino sotto la guida esperta di mister Stefano Udassi, l’anno scorso a Sassari ha governato la fascia sinistra con il piglio del veterano e la verve tipica della giovinessa. Dinamico, propositivo, perfettamente calato negli ingranaggi del gruppo, lo Speedy Gonzales biancocelste prosegue ...