Salvini | M5s e Pd come De Mita e Fanfani Conte bis? Un nuovo governo Monti

Salvini su M5S-PD : 'Ribaltone preparato da tempo' - Di Maio punterebbe al Viminale : "Un ribaltone preparato da tempo". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito così, durante una conferenza in Senato, le trattative in corso tra M5S e PD per la formazione di un nuovo governo giallo-rosso. L'accordo non è stato ancora siglato, ma sembra che durante gli ultimi incontri con Zingaretti, il ministro del Lavoro Di Mao abbia svelato il suo vero obiettivo: prendere il posto del leader della Lega al Viminale....Continua a ...

Salvini : “Governo Pd-M5s? Classico ribaltone all’italiana. Ma non facciamo appelli alla piazza - la strada maestra rimane il voto” : Mentre ci si avvicina alla scadenza fissata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per trovare un accordo per la formazione di un nuovo governo, con Pd e Movimento 5 Stelle in piena fase di contrattazioni, Matteo Salvini si oppone alla formazione di un esecutivo giallorosso e durante una conferenza stampa al Senato parla di “Classico ribaltone all’italiana” attaccando gli ex alleati di governo: “Se vuoi fare ...

Crisi di governo - Salvini : “Conte poteva dirci in anticipo che M5s era costola del Pd” : “Bastava che Conte o qualcun altro ci dicessero prima che il Movimento 5 stelle era una costola del Pd, della sinistra. Ne avremmo tratto le conseguenze, senza rancore”. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, è Matteo Salvini. L’incontro coi giornalisti è stato fissato un’ora prima del vertice tra Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Conte poteva dirci in ...

Sondaggi - la Lega ha perso 4 punti dal giorno della crisi aperta da Salvini. Il M5s in ripresa. Ma il centrodestra unito avrebbe 410 deputati : La Lega in 20 giorni ha perso 4 punti. I Cinquestelle in ripresa grazie “all’effetto Conte“. Ma se si votasse oggi il centrodestra unito (nonostante la crisi di Forza Italia) avrebbe la bellezza di 410 deputati, cioè quasi cento oltre la soglia della maggioranza. E’ il risultato di un Sondaggio dell’istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se si tornasse alle urne oggi la Lega avrebbe il 33 per cento contro il ...

Governo M5S-Pd - Maroni : 'Salvini doveva fare come Bossi nel '94 - ha deluso gli italiani' : L'Italia è in attesa di capire se davvero la legislatura attuale avrà una prosecuzione determinata da un'alleanza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Rischia, dunque, di prendere forma quel Governo giallorosso che Matteo Salvini avrebbe voluto evitare attraverso il voto immediato. Un'occasione in cui potrebbe eventualmente far valere il consenso amplissimo che gli riconoscono i sondaggi, ma che pare in calo secondo alcune ...

Crisi di governo : piano Salvini contro il M5S - ecco un retroscena : Crisi di governo: piano Salvini contro il M5S, ecco un retroscena Le trattative tra M5S e PD conseguenti la Crisi di governo gialloverde proseguono, anche se a rilento. La formazione del “governo giallorosso” (così denominato da molti giornalisti e opinionisti) è ancora in bilico: il nome dell’inquilino di palazzo Chigi rimane uno dei principali punti di disaccordo tra Di Maio e Zingaretti. Il capo politico dei 5 Stelle ...

Giorgia Meloni sul dietrofront di Salvini : "Spero lo stia facendo solo per minare l'asse con tra M5s e Pd" : Mentre gli altri partiti si spaccano, tentano inciuci o imbarazzanti retromarce, il suo resta compatto, non cede ad accordi di Palazzo e porta avanti una linea coerente. È la forza della leader di Fratelli d' Italia Giorgia Meloni, che vede crescere i consensi nei sondaggi, e, in una fase in cui alt

Travaglio esulta : ‘Trattativa M5S-Pd ci ha liberato da onnipresenza ossessiva di Salvini’ : Ultime ore di trattativa tra M5S e Pd per cercare di stringere un accordo che permetta di dare vita ad un nuovo governo. Un esecutivo giallorosso al posto del morente gialloverde, come è stato già ribattezzato dalla stampa. La distanza tra i due movimenti politici, però, anche se non sembra incolmabile, è ancora molta. Il tema del contendere è soprattutto quello del nome del nuovo Presidente del Consiglio. Secondo Luigi Di Maio e i suoi non ci ...

Urbano Cairo : “Salvini bravo ad agitare le folle - ma governare è altro. Di Maio ha promosso inesperti. Contratto Lega-M5s irrealistico” : Parla di politica e “scende in campo senza scendere in campo”. Di certo, il giudizio sul governo gialloverde è netto: “Grillini e leghisti hanno fallito, mi pare evidente. Dove pensavano di andare?. Non sono neppure deluso perché solo chi coltiva aspettative può esprimere delusione: io non ne avevo”. Urbano Cairo – presidente della Cairo Communication e di Rcs nonché proprietario di La7, in un’intervista al ...

Governo - Salvini paga la crisi : Lega in calo - dem e M5S (in risalita) cercano accordo : La Lega di Matteo Salvini sta pagando la crisi di Governo: in un solo mese ha perso 5 punti percentuali nel sondaggi. Pd e M5S, invece, secondo Winpoll-Sole 24 ore, sono in leggero aumento. Prima che un eventuale matrimonio "giallorosso" vada a buon fine, però, è necessario che dem e pentastellati trovino un punto d'incontro sul premier. Di Maio ha riproposto Conte (e sembra non voler cedere), ma Zingaretti non è d'accordo. Il sondaggio ...

Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore - Lega di Matteo Salvini crolla al 33 - 7 per cento. Crescono M5s e Pd : La crisi di governo sta facendo malissimo a Matteo Salvini. Secondo un Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore pubblicato sul quotidiano economico la Lega è passata dal 38,9 per cento del 30 luglio al 33,7 perdendo così più di cinque punti. Mentre il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e il Pd di Nicola Zinga

Governo : Salvini su Instagram : mai arrendersi - Lega attende segnali da M5S : ROMA - "Dedicato a voi Amici. Mai arrendersi, mai!". Cosi' su Instagram il leader della Lega, Matteo Salvini, che pubblica la foto di un...

Governo - Salvini non si arrende : messaggi con Di Maio. Contatti a tutti i livelli tra Lega e M5S : Governo in crisi. «No, non è chiusa». Matteo Salvini non si lascia scoraggiare neanche dalle parole tombali di Giuseppe Conte sull'alleanza M5s- Lega. Finché a dire che...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...