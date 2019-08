Salvini ha vietato l’ingresso in Italia della nave Eleonore | che ha a bordo 101 migranti

Sul profilo Facebook di Salvini è vietato parlare di 49 milioni di euro : (foto: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images) La paranoia, scrisse una volta in un suo libro Thomas Pynchon, è l’aglio nella cucina della vita: non si esagera mai. E una buona dose di paranoia deve aver colto anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, se sul suo visitatissimo profilo Facebook – poco meno di 4 milioni di fan, engagement stellari, spese per la promozione dei post impegnative, eccetera – ha messo al bando una ...