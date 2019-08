Salvini blocca la ong tedesca | divieto di ingresso per Eleonore

Ora Salvini blocca la Eleonore : "Firmato divieto ingresso". Anche Trenta firma stop : Aurora Vigne Il ministro dell'Interno ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave battente bandiera tedesca. Sul provvedimento Anche lo stop di Trenta Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera tedesca. Come riferiscono fonti del Viminale, dopo il leader leghista Anche il ministro ...

Sonia Grotto - chi conosce la “bloccatrice” seriale? Nessuno. Eppure non si fa che parlare di lei - che è una fan di Matteo Salvini : Tu la conosci Sonia Grotto? No eh? Ecco, non sei il solo. Nemmeno il 90%, o forse si può azzardare il 100%, degli utenti che “la nostra” ha bloccato su Twitter ha idea di chi sia. Fatto sta che da ieri sera, decine e decine di profili hanno cominciato a essere bloccati dalla signora Sonia, così, senza un vero perché. E la cosa, in men che non si dica, è diventata virale. Della Grotto (che poi ha cambiato nome utente) si sa ben poco. ...

Salvini : questo governo si è interrotto per i 'signor no' che bloccavano tutto : "Se questo governo si è interrotto è perché c'erano in commissione in parlamento e in consiglio dei ministri dei signor no che bloccavano tutto". È la replica di Matteo Salvini alle dichiarazioni di Conte in Senato. Secondo il ministro dell'Interno, Conte non può inoltre accusarlo in quanto era stato M5s a "votargli la sfiducia sulla Tav". "Se da settimane e non da mesi qualcuno pensava a cambi di alleanze" pensando ad ...

Open Arms - Salvini isolato e Conte può sbloccare la situazione : "Ma serve coraggio" : Sedicesima notte a bordo. La Procura apre un fascicolo per sequestro di persona, la Guardia Costiera dà il via libera...

Migranti - il Tar sospende il divieto di ingresso per la Open Arms. Conte vuole lo sbarco - Salvini lo blocca : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei Migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Crisi di governo : revoca delle concessioni ad Autostrade - giustizia - norme su Whirpool e rider. Tutti i provvedimenti bloccati da Salvini : La riforma della giustizia per accelerare i tempi dei processi sarà tutta da rifare. La Commissione d’inchiesta sui crac bancari non è nemmeno mai nata. Il Dl impresa con le norme a tutela dei rider e quelle per garantire l’occupazione negli stabilimenti dell’ex Ilva, dell’ex Alcoa e per risolvere la vertenza Whirpool rischia di finire su un binario morto. Scatenando la Crisi di governo, Matteo Salvini non ha staccato la ...

Crisi di governo - Appendino : “Da Salvini scelta irresponsabile - blocca il Paese per motivi personali” : “La responsabilità di questa Crisi è di Matteo Salvini: ha mandato il Paese al voto con giustificazioni non credibili e credo che debba spiegare perchè sta facendo questa scelta irresponsabile”. Dal palazzo civico di Torino, la sindaca Chiara Appendino attacca il leader della Lega: “La sua scelta comporta il blocco del Paese per motivi prettamente elettorali mettendo il consenso di fronte agli interessi degli italiani”. L'articolo Crisi di ...

"Se resta tutto bloccato - meglio dare la parola agli italiani" - dice Salvini : "Di cose ne abbiamo fatte, soprattutto nei primi mesi, ma se tutto resta bloccato, se ci rendiamo conto che non c'e' strada, che le idee" con i 5stelle "divergono, e' piu' serio dare la parola agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Radio24 news. "Non voglio regalare agli italiani altri mesi di litigi, di polemiche, di insulti. Sulla Tav abbiamo perso un anno, cosi' come sulla giustizia ...

Governo - Lezzi : “Salvini vuole rimpasto? Lo dica. Noi pronti al voto - basta bloccare il Paese” : “Non mi interessa leggere tra le righe di quel che dice Salvini, se vuole un rimpasto lo dica chiaramente, se vuole andare a votare lo dica. Io sto lavorando perché si sblocchino le opere al Sud, se lui vuole bloccare il Paese facendo polemica l’importante è che lo dica e andiamo al voto”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a margine della prima cabina di regia per le zone economiche speciali. “Noi saremmo ...

Riforma Giustizia - sulle intercettazioni Salvini vuole il bavaglio e blocca il provvedimento. Sullo sfondo le inchieste sul Carroccio : “Servono nuove regole sulle intercettazioni“. Poco dopo la mezzanotte, al termine di 8 ore di Consiglio dei ministri che hanno sancito la mancata intesa sulla Riforma della Giustizia, fonti della Lega lasciavano trapelare alle agenzie di stampa dichiarazioni durissime, in cui spiegavano i motivi della “distanza” tra loro e i Cinquestelle. Richieste di circostanza come “tempi certi per la Giustizia”, ...

Giustizia - Salvini : “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. Ma il M5s : “Ostruzione per bloccare la riforma della prescrizione?” : Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma della Giustizia conclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nel governo non sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteo Salvini che da Milano Marittima rincara la dose: “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. La controparte ...

Bloccata all'Università di Londra la presentazione del libro di Altaforte su Salvini : Il libro-intervista su Matteo Salvini pubblicato dalla casa editrice Altaforte torna a far parlare di sé. Dopo aver causato l'esclusione dell'editore stesso dal Salone del libro di Torino, adesso la London Metropolitan University ha deciso di bloccarne la presentazione. Ciò sarebbe avvenuto a sole due ore dall'inizio dell'evento, scatenando le proteste della giornalista autrice del testo e dell'azienda che ha intenzione di richiedere un ...

Mosca chiede a Salvini di bloccare sciopero operai di un’azienda russa in Italia : lui obbedisce : Gli scioperi davanti alle raffinerie del gruppo petrolifero Lukoil sono proibiti da mesi per questioni di "sicurezza pubblica". Tuttavia, una lettera dell'ambasciatore russo in Italia, indirizzata lo scorso marzo al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sembra mettere in luce una questione un po' diversa. Infatti, Mosca avrebbe chiesto al leader leghista di fermare i blocchi sindacali per proteggere i propri interessi economici. "Presente ...