Salerno | pusher arrestato prendeva reddito di cittadinanza Giudice | “Si cerchi un lavoro”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Era statoil 25 agosto e in casa sua ad Acerno, in provincia di, i carabinieri avevano sequestrato anche della droga, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Ma alla convalida del fermo, il gip si è accorto che il, 44enne che era solito spacciare all’interno di un bar, percepiva ildi. Ilse n’è accorto durante la fase di convalida del fermo. Nell’ordinanza che dispone le misure cautelari nei confronti dello spacciatore, ilha previsto la sospensione del beneficio, invitando l’uomo a smettere di fare lo spacciatore e a cercarsi un lavoro. L'articolodi: “Siun lavoro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

