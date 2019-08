Roma – La moglie di Dzeko svela i retroscena del rinnovo | Amra sincera | “sono stati mesi

Diabolik - funerali al Divino Amore : tensione e saluti Romani - malore per la moglie di Piscitelli : Poco dopo le 14 il feretro di Fabrizio Piscitelli, alias ?Diabolik? è arrivato al santuario del Divino Amore. Ad accoglierlo tifosi e ultras della Lazio. Il piazzale don Umberto...

Delitto Piscitelli a Roma - Tar respinge ricorso della famiglia contro divieto funerali pubblici. La moglie : "Non ci andremo" : Appello della donna: "Nessuno si presenti martedì all'alba al cimitero Flaminio" per l'ultimo saluto a 'Diabolik'. La decisione della questura per motivi di "ordine pubblico". L'ex capo degli ultras della Lazio freddato con un colpo alla testa lo scorso 7 agosto

Rocco Siffredi in versione “Romantica” : “Le attenzioni per la propria compagna sono più importanti del sesso in sé. Festeggio 25 anni con mia moglie” : “A me fanno ridere quegli uomini che cadono dal cielo e dicono: “mia moglie mi ha lasciato, mia moglie aveva un altro e non mi sono accorto di nulla”. Se non ti sei accorto di nulla, vuol dire che non sei stato abbastanza attento verso tua moglie! Questa è la verità: la cosa più importante di un rapporto è l’attenzione. Occorre capire in tempo le situazioni che cambiano, non puoi arrivare quando il dado è tratto”: parola di Rocco ...

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai funerali nella chiesa dove si era sposato : il feretro sorretto dalla moglie : La folla ha accolto il feretro tra gli applausi fuori dalla chiesa di Somma Vesuviana, il suo paese in provincia di Napoli, dove si era sposato poco più di un mese fa. A reggere la bara di Mario Cerciello Rega ci sono i suoi colleghi carabinieri. Dietro, nascosta dietro gli occhiali da sole, la moglie Rosa Maria Esilia. che per la celebrazione ha scelto lo stesso passo del Vangelo del loro matrimonio. Si tratta dei versetti del Vangelo di Matteo ...

Rosa Maria Esilio - moglie carabiniere ucciso a Roma/ "Non ce la faccio senza di lui" : Rosa Maria Esilio, la moglie del carabiniere ucciso a Roma "Non ce la faccio senza di lui". Si erano sposati soltanto un mese e mezzo fa

Carabiniere ucciso - la moglie : «Voleva dei figli e scelse Roma per dargli un futuro migliore» : Si amavano, esageratamente. «Ti sposerei ogni giorno, mi diceva. Meraviglioso amore mio, mi chiamava». Come Romeo e Giulietta, ma felici e contenti. Straziante sentirlo raccontare da...

Mario ucciso a Roma - la moglie : «Gli avevo detto di non uscire - ma lui era coraggioso» : Le lacrime di Rosa Maria: «Non è giusto, lui era il mio tutto».Si erano sposati 43 giorni prima: «Me l’hanno ucciso. In una notte, dopo tanti sacrifici, me l’hanno portato via. Non è giusto. Senza di lui, io non ce la faccio»

Carabiniere napoletano ucciso a Roma - la disperazione della moglie : ?«Era un uomo speciale» : «Me lo hanno ammazzato». Straziata dalle lacrime la moglie del Carabiniere ucciso sfoga la sua disperazione fuori dalla camera mortuaria del Santo Spirito a Roma. «Era un uomo...

Il carabiniere ucciso a Roma era tornato dal viaggio di nozze da 10 giorni. La moglie : “Me l’hanno ammazzato” : Dopo il matrimonio un viaggio in Madagascar. Il suo comandante: «Aiutava i malati a Lourdes. Era preparato e sapeva fare bene il suo lavoro»

CLAUDIA LAI - MOGLIE DI NAINGGOLAN HA IL CANCRO/ È malata - i messaggi di Inter e Roma : La MOGLIE di Radja NAINGGOLAN, CLAUDIA Lai, è malata di CANCRO: l'annunzio choc su Instagram, 'a breve inizio la chemioterapia'. Dramma tumore in casa Inter