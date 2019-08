Roghi in Amazzonia | il Brasile rifiuta 20 milioni di dollari di aiuti dal G7

Amazzonia - Brasile rifiuta 20 milioni di aiuti dal G7. Aperta inchiesta sui Roghi dolosi : "Ringraziamo, ma questi fondi potrebbero essere più utili per la riforestazione dell'Italia", ha fatto sapere il capo di gabinetto del presidente Jair Bolsonaro. Intanto si indaga su un gruppo di "sindacalisti, produttori rurali, commercianti e invasori di terre agricole" che su Whatsapp avrebbero organizzato "un giorni di fuoco", per "appoggiare il presidente che vuole allentare i controlli dell’Istituto per l'ambiente".Continua a leggere

Incendi Amazzonia - il presidente cileno Pinera : “Bolsonaro non è responsabile dei Roghi” : Il presidente cileno, Sebastian Pinera, ha dichiarato che l’omologo brasiliano Jair Bolsonaro non e’ responsabile degli Incendi che stanno devastando l’Amazzonia e che con il suo comportamento Bolsonaro sta “difendendo la sovranita’ del Brasile”. Pinera ha parlato in un’intervista alla “Bbc”, a margine del vertice del G7 di Biarritz. “L’Amazzonia e’ una vasta area di 7 ...

Amazzonia in fiamme - il Brasile apre inchiesta per Roghi dolosi : “Organizzati su Whatsapp” : Il Brasile annuncia l’apertura di un’inchiesta per roghi dolosi in Amazzonia. Lo ha fatto sapere il ministro brasiliano per la Giustizia e la Sicurezza, Sergio Moro parlando di un’indagine dovuta al sospetto dell’esistenza di un gruppo su Whatsapp, con una settantina di iscritti, che sarebbe stato usato per organizzare un “giorno di fuoco” lo scorso 10 agosto, con roghi appiccati in modo sistematico a ridosso ...

Incendi in Amazzonia - nuove immagini di Greenpeace : “Nel 2019 Roghi aumentati del 145%” : Tra gennaio e agosto 2019, il numero di Incendi è aumentato del 145% rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo denuncia Greenpeace Brasile che con una squadra ha sorvolato gli stati di Rondônia e Pará per documentare la situazione degli Incendi che, nelle ultime settimane, stanno devastando la foresta amazzonica. In Amazzonia Incendi e deforestazione vanno di pari passo. Quest’anno il 75% dei focolai si è verificato in aree che nel 2017 ...

Papa : impegno tutti per Roghi Amazzonia : 12.48 Il problema degli incendi che devastano l'Amazzonia è stato citato anche dal Papa nella preghiera dell'Angelus. "Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Preghiamo perché con l'impegno di tutti siano domati al più presto. Quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta", ha detto Bergoglio al termine dell'Angelus.

Roghi Amazzonia - Brasile invia esercito : 17.44 Il governo brasiliano ricorrerà probabilmente alle forze armate per combattere gli incendi nella foresta amazzonica. Lo ha annunciato il presidente Bolsonaro, dopo una riunione d'urgenza del gabinetto di crisi. La decisione di inviare l'esercito dovrebbe essere presa con un decreto, dopo che Bolsonaro è stato sottoposto a una forte pressione internazionale per il record di Roghi in Amazzonia.

Incendi Amazzonia - il Wwf : “Fermare i Roghi che stano distruggendo il polmone del Pianeta” : Il WWF è estremamente preoccupato per gli Incendi che stanno propagando in Amazzonia, che minacciano l’esistenza della più grande foresta tropicale del mondo, habitat di migliaia di specie animali e vegetali e casa di oltre 34 milioni di persone, compresi circa 500 popoli indigeni.Gli Incendi stanno colpendo importanti ettari di foresta dell’Amazzonia brasiliana e boliviana, e altre ecoregioni come il Bosco Chiquitano, il Chaco, il Pantanal e il ...

Incendi Amazzonia : il Cile offre a Brasile e Bolivia aiuti per fermare i Roghi : Il governo Cileno ha trasmesso a Brasile e Bolivia la propria collaborazione per cercare di frenare gli Incendi che stanno colpendo ampie porzioni della foresta amazzonica. “Gli Incendi nelle foreste dell’Amazzonia sono gravi, colpiscono i polmoni del nostro pianeta e mettono a rischio la salute dei suoi abitanti”, ha scritto il presidente Sebastian Pinera riferendo su Twitter di conversazioni con i suoi omologhi, Jair ...

Amazzonia in fiamme : Leonardo Di Caprio pubblica foto sbagliata dei Roghi : L'attenzione mediatica dei vip è sui devastanti roghi in Amazzonia. Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo e molti altri sono stati però oggetto di polemiche per aver postato foto vecchie o riguardanti altri incendi. I vasti incendi che stanno devastando la foresta amazzonica da ormai diverse settimane hanno risvegliato l'istinto ambientalista di molti personaggi famosi che, nelle ultime ore, stanno lanciando l'allarme attraverso foto ...

Amazzonia devastata dai Roghi. Bolsonaro : “Sono state le Ong” : Il presidente incolpa le organizzazioni ambientaliste: “Hanno perso i finanziamenti, così seminano il panico”. Sui social e in piazza scatta l’indignazione: accuse false. I “fazendeiros”: pronti a occupare le terre bruciate

Incendi Amazzonia - brucia il polmone verde del mondo : individuata l’origine dei Roghi : Il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, ha effettuato un sopralluogo per monitorare l’azione di contrasto agli Incendi che da settimane stanno intaccando la foresta pluviale amazzonica. Al termine dell’attivita’ in elicottero nello stato di Mato Grosso, il ministro ha affermato che maggior parte dei focolai si trova nell’area urbana, sottolineando che dei 10.000 ettari di area che sono stati bruciati, ...

Amazzonia devastata dagli incendi - 72.000 Roghi da Gennaio : interi ettari rasi al suolo e animali carbonizzati - brucia il polmone verde del mondo [FOTO] : brucia il polmone verde del mondo. brucia. Mentre il mondo corre veloce e si accorge appena del suo urlo disperato, delle fiamme, degli animali carbonizzati, dei tanti impauriti. A poco vale la dichiarazione dello stato di emergenza di Amazonas per il crescente numero di incendi, a poco valgono gli appelli internazionali: sembra essere arrivati a un punto di “quasi” non ritorno. Le fiamme hanno letteralmente devastato la foresta, ...

Roghi in Amazzonia - scontro Brasilia-Ong : 23.00 Record di incendi in Amazzonia: 72mila in 7 mesi; 9,500 negli ultimi 7 giorni. L'incremento rispetto allo scorso anno è dell'84%: è il dato più alto dal 2013 quando si cominciò a rilevare il fenomeno. Il fumo degli incendi ha oscurato per oltre un'ora i cieli di San Paolo. I critici accusano la politica ambientale del presidente Bolsonaro,che punta sullo sviluppo invece che alla conservazione.Bolsonaro ribatte: "Potrebbero essere stati ...