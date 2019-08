Ripartenza M5s-Pd | Conte toglie dal tavolo Di Maio al Viminale | Mai chiesto

Ripartenza M5s-Pd - P. Chigi toglie dal tavolo Di Maio al Viminale : "Mai chiesto" | Dem : "Passi avanti - non ci sono veti" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11