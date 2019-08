Riapre la cripta di Mussolini a Predappio

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Potrebbe riaprire al pubblico in pianta stabile il sacrario di Benito. Il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare, oggi ha infatti incontrato per la prima volta il nuovo sindaco diRoberto Canali. E al centro della chiacchierata, dai toni “cordiali e informali” sottolineano all’Adnkronos entrambe le parti, c’è stata proprio la prospettiva di riaprire al pubblico la. “Una decisione ‘ rileva Canali ‘ che spetta in tutto e per tutto alla famiglia. Noi assistiamo come spettatori interessati, ma come istituzione non abbiamo nessun ruolo in merito. Né la famiglia ci ha mai chiesto nulla. Certo ‘ ricorda Canali ‘ non lo dico solo io, ma lo dicono gli operatori economici del Comune: la riapertura della tomba riporterebbe tanti turisti sul territorio, con un beneficio ...

