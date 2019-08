Quota 100 e pensioni anticipate |  una zavorra sui conti del nuovo Governo

PewDiePie diventa il primo content creator "solista" al mondo ad arrivare a Quota 100 milioni di iscritti : Felix "PewDiePie" Kjellberg ha finalmente raggiunto quota 100 milioni di iscritti.Sebbene abbia perso la battaglia per essere il primo canale a raggiungere il traguardo (raggiunto dal canale T-Series), la scorsa notte ha finalmente superato la soglia, diventando il primo content creator solista ad arrivare a questa cifra.Per metterlo in prospettiva, non c'è nessun altro creatore di contenuti come PewDiePie vicino a questo risultato; come ...

Pensioni ultime notizie : Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura : Pensioni ultime notizie: Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sulle misure che dovrà attuare il prossimo governo in materia previdenziale. A tal proposito sono da sottolineare anche le parole del ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha voluto rassicurare sulle risorse per sterilizzare le clausole di salvaguardia al ...

Pensioni e LdB2020 : verso stop a Quota 100 per rafforzare APE social e Q41 : Dalle ultime indiscrezioni di stampa emergono importanti aggiornamenti in merito alla flessibilità previdenziale e al possibile accordo sulla questione per l'avvio di un nuovo governo giallo - rosso. Le discussioni delle ultime ore tra le due formazioni hanno infatti toccato l'agenda economica e gli interventi necessari all'interno della prossima legge di bilancio 2020. È inevitabile che le Pensioni anticipate ed il reddito di cittadinanza ...

Pensioni anticipate - ipotesi abolire Quota 100 : si punterebbe a uscita agevolata a 63 anni : Per il momento è solo una tentazione, quella di smontare le Pensioni anticipate a quota 100, appena introdotte dalla riforma delle Pensioni del 2019 dal Governo M5S e Lega, ormai in crisi. Ma quando ci sarà la caccia alle risorse per la legge di Bilancio 2020, se dovesse formarsi il nuovo Governo Movimento Cinque Stelle-Partito democratico, gli otto miliardi di euro previsti per il prossimo anno per la misura di pensione anticipata potrebbero ...

L'errore su Reddito di Cittadinanza e Quota 100 può scongiurare l'aumento Iva : Un tesoretto da 6-8 miliardi di euro frutto delle minori spese legate alle misure cardine approvate dal governo e maggiori...

Pensioni Quota 100 e concorsi : in uscita 35 mila prof - 100.000 nella sanità fino al 2021 : Arrivano i primi dati ufficiali riguardanti il numero dei dipendenti della Pubblica amministrazione in uscita con la pensione anticipata a quota 100. Agosto è, infatti, il mese in cui iniziano le uscite da lavoro degli statali con le Pensioni a quota 100, settembre sarà la volta dei docenti e del personale della scuola. Dunque se finora i numeri hanno riguardato esclusivamente i lavoratori del settore privato per il meccanismo delle finestre ...

Pensioni ultima ora : cancellazione Quota 100 - le posizioni M5S-Pd : Pensioni ultima ora: cancellazione Quota 100, le posizioni M5S-Pd Pensioni ultima ora: lo scenario di un possibile cambio di esecutivo rischia di mettere in discussione l’attuale quadro normativo in ambito previdenziale. Il passaggio da un governo composto da M5S e Lega ad un esecutivo sostenuto da M5S, Pd e LeU potrebbe portare delle novità in tal senso. Pensioni ultima ora, che ne sarà di Quota 100? Il governo Conte ha infatti ...

Caro Grillo - non toccate Quota 100O sarete voi a scomparire (col Pd) : "Caro Beppe Grillo, la galassia parlamentare 5s sa che non ha senso un Governo col PD se non quello di voler rimanere a Roma anziché tornare persone normali. Non scandalizza tanto il fatto che Deputati e Senatori ormai lo dicano chiaramente ad amici, colleghi ed avversari in situazioni informali (...) perché sono comunque esseri umani, Segui su affaritaliani.it

Pensioni anticipate : esodo degli statali con Quota 100 - intanto i precoci sono preoccupati : Continuano a crescere i pensionamenti anticipati tramite quota 100, dopo che si è sbloccata la finestra semestrale decisa dal legislatore per il pubblico impiego (al fine di regolare il turn over e garantire la continuità del servizio). Nel mese di agosto sono state già lavorate 11mila domande di accesso all'Inps inviate da parte di lavoratori della pubblica amministrazione (nell'80% dei casi si tratta di persone impiegate negli enti locali o ...

Pensioni ultima ora : uscite Quota 100 scuola ad agosto - i posti vacanti : Pensioni ultima ora: uscite Quota 100 scuola ad agosto, i posti vacanti Pensioni ultima ora: la scuola come tutti gli altri settori pubblici, sanità e pubblica amministrazione, rischia di risentire nell’immediato degli effetti di Quota 100. La modalità di pensione anticipata introdotta dal governo Conte col decreto n. 4/2019 dà la possibilità di andare in pensione a chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Pensioni ...

Quota 100 statali : via dagli uffici 11mila dipendenti della Pa : Sarebbero circa 11 mila le uscite di dipendenti pubblici che hanno fatto domanda di Quota 100 con decorrenza da agosto, primo mese utile per i dipendenti della Pubblica amministrazione per uscire da lavoro con l’opzione di somma età+contributi. Gli assegni già liquidati grazie a Quota 100 sono invece circa 9 mila a cui si aggiungerebbero quindi altri 2000 circa. Queste le stime che, a quanto si apprende da fonti, emergono dai dati in possesso ...

Pensioni e Quota 100 - arriva la "botta" : cosa succede tra agosto e settembre : Ad agosto più di 10mila dipendenti pubblici vanno in pensione, numero che arriverà a 27mila a settembre quando 17mila...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 dipendenti pubblici - le uscite del mese : Pensioni ultime notizie: Quota 100 dipendenti pubblici, le uscite del mese Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano gli ultimi numeri relativi alle uscite dei dipendenti pubblici con Quota 100. La misura, lo ricordiamo, potrebbe essere a rischio con un nuovo governo e ciò dovrebbe persuadere anche gli ultimi indecisi ad accedere alla nuova pensione anticipata, che anche se dovesse permanere scadrà il 31 dicembre 2021. Intanto, ecco i ...