Puglia | uccide il marito a coltellate durante una lite | fermata donna di 48 anni

(Di martedì 27 agosto 2019) Al termine di unaha ucciso aildi 53. Per l’omicidio, avvenuto a Margherita di Savoia, cittadina pugliese in provincia Barletta-Andria-Trani, i carabinieri hanno bloccato e portato in caserma unadi 48. Secondo una prima ricostruzione dei militari del comando provinciale di Foggia, i due hanno iniziato a litigare nella loro abitazione. Litigio poi proseguito per strada e, in via Frontino, laavrebbe colpito il coniuge al collo con diversi fendenti. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, l’uomo è deceduto prima del trasporto in ospedale. L'articoloilunadi 48proviene da Il Fatto Quotidiano.

