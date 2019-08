Prostituta arrestata per la morte dello chef italiano a Ny È accusata di aver fornito

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Drogato in modo letale da una, probabilmente con ecstasy liquida, e lasciato avvolto in un lenzuolo per tre giorni: è morto così, nella stanza di uno squallido ostello del Queens, Andrea Zampironi, 33 anni, capodi Cipriani Dolci a New York, il ristorante della Grand Central. La polizia di New York ha risolto un giallo durato oltre una settimana, dalla scomparsa del giovane il 17 agosto al ritrovamento del suo cade mercoledì scorso, senza apparenti segni di violenza, sino all’arresto di ieri.A finire in manette è stata Angelina Barini, 41 anni, nota comeed oradioverdose mortali a tre uomini, tra cui lo stesso Zamperoni, durante i loro appuntamenti in hotel di infima categoria a New York. Overdosi di droga e/o narcotici, compreso il potente oppioide fentanyl.Nel giro di una settimana, due di loro ...

