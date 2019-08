Prime foto di Tiziano Ferro con Victor | amicizia e amore verso Accetto Miracoli

La rassegna stampa di martedì 27 agosto – Le Prime pagine di calcio : “guarda che Inter” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, importanti indicazioni dopo la prima giornata del campionato di Serie A. Nel match di ieri in campo la nuova Inter di Antonio Conte, avvio convincente per i nerazzurri che hanno dominato in lungo ed in largo contro il Lecce, il risultato di 4-0 ...

Ziva in NCIS 17 è viva e vegeta - le Prime foto di Cote de Pablo sul set : L'ultimo finale di stagione aveva insinuato più di un dubbio negli spettatori, ma a quanto pare il ritorno di Ziva in NCIS 17 non è affatto un'allucinazione di Gibbs. Guest star dell'ultimo episodio della sedicesima stagione, Cote De Pablo è già stata annunciata dagli showrunner di NCIS come parte del cast della prossima, che debutterà a settembre su CBS. La sua apparizione di fronte a Gibbs, con l'avvertimento di un pericolo imminente ...

La rassegna stampa di giovedì 22 agosto – Le Prime pagine di calcio : “Icardi day” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. A tenere banco è ovviamente il calciomercato con gli ultimi caldissimi giorni di trattative, da decidere ancora il futuro di Mauro Icardi, la rosea titola con: “Icardi day”, rimane la Juventus per l’argentino ma ...

Calciomercato Fiorentina - Ribery è arrivato : le Prime immagini del francese in maglia viola [FOTO] : Il giocatore francese è arrivato con un volo privato dalla Germania, adesso sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto Finalmente è arrivato, adesso la Fiorentina e i suoi tifosi non hanno più nulla da temere. Franck Ribery è sbarcato a Firenze con un volo privato proveniente da Monaco, polo viola addosso e subito sciarpa in mano per farsi immortalare con i nuovi colori appena atterrato in Italia. “Sono contento, sono ...

Enzo Miccio ecco le Prime foto sui social con il compagno Laurent : Fino ad oggi la viya privata di Enzo Miccio è stata sempre molto riservata, ma in questi giorni sui social Miccio appare più felice che mai accanto al compagno francese, Laurent, e regala alcuni scatti delle vacanze ai follower. Finora il wedding planner, sempre molto riservato e più attento al lato professionale non aveva mai postato foto in compagnia di Laurent, nato e residente a Parigi e con cui vive una relazione da oltre un anno. Ne aveva ...

Le Prime foto di The Crown 3 col cast rinnovato : chi e cosa vedremo nei nuovi episodi : A pochi giorni dall'annuncio del debutto, fissato per il prossimo 17 novembre, The Crown 3 si mostra al pubblico attraverso i suoi protagonisti, un cast totalmente rinnovato rispetto alle prime due stagioni per raccontare gli anni Sessanta e Settanta del regno di Elisabetta II. A regalare al pubblico un primo sguardo sulla nuova stagione della serie, di cui è stata appena annunciata l'uscita su Netflix il prossimo autunno, è un servizio su ...

Incidente Pozzovivo – Sui social le Prime foto di Domenico - dalla Bahrain Merida gli ultimi aggiornamenti : “è bello vedere il tuo sorriso” : Domenico Pozzovivo sorridente sui social, ma manca ancora un ultimo intervento: gli aggiornamenti della Bahrain Merida Domenico Pozzovivo si trova a Lugano dove è stato operato due giorni fa al gomito. Il ciclista della Bahrain Merida ha finalmente postato la sua prima FOTO, che lo ritrae pensieroso sul lettino d’ospedale, ma compare sui social anche sorridente, in uno scatto pubblicato dal suo team, la Bahrain Merida, che ha ...

Enzo Miccio e il compagno Laurent : le Prime foto ufficiali insieme : Dopo tantissima riservatezza, anche Enzo Miccio ha ceduto: il wedding planner più famoso della tivù ha deciso di mostrare a tutti i suoi follower il compagno francese Laurent. Non si tratta di una rivelazione assoluta perché Laurent era già apparso addirittura in tv durante una puntata di Vieni da me ma l’inossidabile Enzo non aveva mai pubblicato sui suoi canali social delle foto con il compagno. I due sono al momento impegnati in una ...

La rassegna stampa di giovedì 15 agosto - le Prime pagine di calcio : tutti con Dybala [FOTO] : La rassegna stampa di giovedì 15 agosto – In primo piano tra i quotidiani sportivi nazionali c’è Dybala, autore di una doppietta nel test di ieri a Villar Perosa dopo essere stato applaudito dai suoi tifosi. Un segnale forte da parte della Joya, anche se Paratici non ha ancora chiuso le porte alla cessione. “Juve tanta Joya” scrive la Gazzetta dello Sport. Per TuttoSport, invece, “Resta alla Juve“. Il ...

Il Paradiso delle Signore 4 Prime foto dalle riprese - Ludovica Coscione entra nel cast : Il Paradiso delle Signore 4 cominciate le riprese Il Paradiso delle Signore continua! e questo si sapeva da un pò. Dopo il lungo tira e molla tra Rai e pubblico, gli spettatori hanno avuto finalmente ...

La rassegna stampa di lunedì 12 agosto – Le Prime pagine di calcio : “Juve e Icardi - i promessi sposi” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. A tenere banco nelle ultime ore è soprattutto il calciomercato, nel dettaglio da decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi: “Juve e Icardi, i promessi sposi”, titola la rosea in prima pagina, il calciatore ...

