Previsioni meteo per inizio mese | i primi di settembre sull’Italia arriva l’autunno

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Si gioca al rialzo, in riferimento al peggioramento autunnale per la prima settimana di, anzi anche prima decade, secondo gli ultimissimi dati. È oramai prevalente in tutte le simulazioni modellistiche, una configurazione spiccatamente depressionaria per il corso del fine settimana prossimo e per alcuni giorni a seguire. Si tratterebbe inizialmente di una semi-onda abbastanza tagliente collegata al ramo secondario sub-polare, quella che inciderebbe verso il bacino centrale del Mediterraneo e sui mari circostanti l’Italia, specie medio-basso Tirreno e settore insulare. Ma, a seguire, i modelli matematici, nelle emissioni odierne, rincarano fortemente la dose ipotizzando per il corso della prima settimana o anche prima decade di, una ondulazione significativa del getto principale sub-polare verso le medie-basse latitudini europee e proprio in corrispondenza ...

Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni #meteo per oggi #27agosto #ANSA - LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: #Sardegna - In arrivo possibili temporali: le previsioni meteo per domani - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Ecco le previsioni #meteo per oggi #27agosto #ANSA -