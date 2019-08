Previsioni astrologiche settembre | Cancro | opportunità professionali da cogliere al volo

Previsioni astrologiche 29 agosto : Sagittario creativo - umore 'top' per Ariete : Giovedì 29 agosto 2019 troviamo Mercurio e la Luna in Leone mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Vergine. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. umore 'top' per Ariete Ariete: umore 'top'. Mercurio sugli ultimi gradi del Leone sollecitato dalla Luna di Fuoco renderà, con ...

Previsioni astrologiche settembre - Sagittario : scoperte sgradite e nuove collaborazioni : A settembre 2019 troveremo Venere, il Sole e Mercurio spostarsi dall'orbita della Vergine, dove permarrà Marte, al segno della Bilancia. Intanto il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro, mentre Plutone e Saturno resteranno sui gradi del Capricorno come Giove nel Sagittario. Urano rimarrà nel segno del Toro e Nettuno sarà stabile in Pesci. Amore Da qualche mese le vicende amorose dei nativi non navigano in acque tranquille ed a settembre i ...

Previsioni astrologiche settembre - Vergine : poliedrici e in vena di flirt : Nel mese di settembre 2019, il Sole, Venere e Mercurio cambieranno pianeta, spostandosi dalla Vergine, dove resterà Marte, al segno della Bilancia, mentre Giove si troverà nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare stazionerà sui gradi del Cancro, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano permarrà nel segno del Toro. Amore I caldi mesi estivi non sono stati molto positivi ...

Previsioni astrologiche settembre Ariete : divergenze in coppia - nervosismo coi colleghi : A settembre troviamo Venere, il Sole e Mercurio stazionare nel segno della Vergine, dove Marte rimarrà in quello della Bilancia, mentre Saturno e Plutone si troveranno nell'orbita del Capricorno. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, nel frattempo Giove sarà sui gradi del Sagittario. Urano permarrà nel segno del Toro, nel frattempo Nettuno sarà stabile in Pesci. Amore Nei mesi di luglio e agosto i nativi hanno potuto fare affidamento sul lato ...

Previsioni astrologiche settembre Capricorno : stacanovisti e galanti : A settembre 2019 troviamo Mercurio, il Sole e Venere cambiare domicilio passando dalla Vergine, dove rimarrà Marte, al segno della Bilancia mentre Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno. Il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro nel frattempo Giove stazionerà in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano permarrà nel segno del Toro. Amore Luglio ed agosto si sono dimostrati avari sul versante affettivo dei nati del ...

Previsioni astrologiche settembre - Gemelli : scelte lavorative - soddisfazioni amorose : Nel mese di settembre 2019, Mercurio, Venere ed il Sole si sposteranno dal segno della Vergine, dove rimarrà invece Marte, a quello della Bilancia, mentre il Nodo Lunare rimarrà sull'orbita del Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Giove nel segno del Sagittario. Urano continuerà il suo moto in Toro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Amore L'estate bollente non si placherà facilmente e anche il nuovo mese potrebbe ...

Previsioni astrologiche 28 agosto : lavoro 'top' per Leone - flirt per Pesci : Mercoledì 28 agosto 2019, la Luna e Mercurio transiteranno nel segno del Leone mentre Marte, Venere e il Sole si troveranno sui gradi della Vergine. Il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro, Saturno e Plutone si troveranno nell'orbita del Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. Ariete passionale Ariete: passionali. Le questioni lavorative potrebbero lasciare ...

Previsioni astrologiche settembre - Toro : possibili convivenze e scatti di carriera : A settembre 2019 troveremo il Sole, Venere e Mercurio passare dalla Vergine, dove staziona anche Marte, al segno della Bilancia. Mentre Plutone e Saturno si troveranno nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare stazionerà in Cancro e nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Intanto Giove permarrà sui gradi del Sagittario, così come Urano nel segno del Toro. Amore Dopo un'estate nervosa e con poche occasioni d'incontro questo mese di ...

Previsioni astrologiche settembre Bilancia : perplessità in coppia - finanze da attenzionare : Nel mese di settembre 2019 troviamo Mercurio, il Sole e Venere spostarsi dal segno della Vergine, dove invece resterà Marte, al segno della Bilancia mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove che rimarrà sull'orbita del Sagittario. Nettuno sarà stabile in Pesci ed Urano nel segno del Toro. Amore Nel mese scorso, complici le benevolenze astrali leonine, i nati del segno ...

Previsioni astrologiche 27 agosto : nuove conoscenze per Toro e Capricorno : Martedì 27 agosto 2019 la Luna ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro mentre Mercurio sarà nel segno del Leone. Venere, il Sole e Marte si troveranno in Vergine nel frattempo Nettuno si troverà nell'orbita dei Pesci. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Incontri per Toro Ariete: nervosi. La moltitudine di Pianeti nell'Elemento Terra potrebbe rendere i nativi piuttosto nervosi, ...

Previsioni astrologiche settembre Leone : concretizzazioni lavorative e amori che ritornano : Durante il mese di settembre 2019 troviamo il Sole, Mercurio e Venere che si sposteranno dalla Vergine, dove stazionerà Marte, al segno della Bilancia mentre Nettuno sarà nel segno dei Pesci. Saturno e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno mentre Giove continuerà il suo moto in Sagittario. Urano proseguirà nell'orbita del Toro ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Amore Dopo due mesi estivi davvero roventi sotto il profilo ...

Previsioni astrologiche : spese extra per Gemelli - Scorpione romantico : Lunedì 26 agosto 2019 la Luna e il Nodo Lunare si troveranno nell'orbita del Cancro, mentre Marte, Venere e il Sole stazioneranno in Vergine. Mercurio si troverà nel segno del Leone, nel frattempo Nettuno sarà in Pesci. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno, come Giove nel Sagittario, e Urano che continuerà il suo moto in Toro. Oroscopo: spese extra per Gemelli Ariete: famiglia d'origine. Il comportamento dell'ultimo periodo che ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 26 agosto all'1 settembre : Vergine corteggiata : Nella settimana che va dal 26 agosto al 1° settembre 2019 troviamo Mercurio cambiare domicilio passando dal Leone alla Vergine, dove stazionano anche Marte, Venere ed il Sole, mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. La Luna viaggerà dal Cancro alla Bilancia nel frattempo Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Toro ...

Previsioni astrologiche 25 agosto : Leone lungimirante - Capricorno creativo : Domenica 25 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Mercurio sosterà in Leone nel frattempo Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Vergine. Plutone e Saturno permarranno nell'orbita del Capricorno come Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano continuerà il suo transito in Toro. Flirt per Ariete Ariete: flirt. Le posizioni astrali ...