Previsioni astrologiche 29 agosto | Sagittario creativo | umore ' top' per Ariete

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Giovedì 292019 troviamo Mercurio e la Luna in Leone mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Vergine. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Giove ined Urano nel segno del Toro.'top' per'top'. Mercurio sugli ultimi gradi del Leone sollecitato dalla Luna di Fuoco renderà, con ogni probabilità, il tono umorale dei nativi spensierato come non succedeva da un po'. Revisioni amorose. Toro: famiglia d'origine. Giovedì in cui il focus dei nati del segno sarà, c'è da scommetterci, improntato sulla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il loro supporto sarà ben apprezzato....

Acquafortis : Buongiorno! #meteodellestelle per il #27agosto #giornodimarte #astrologia Previsioni astrologiche per la settimana… - CristianaBuzzi1 : Aloha io capricornina - zazoomblog : Previsioni astrologiche settembre Vergine: poliedrici e in vena di flirt - #Previsioni #astrologiche #settembre -