Previsioni astrali del 30 agosto | buone notizie per Cancro | Toro | Gemelli e Leone

Previsioni astrali della 1^ settimana di settembre : Cancro - Ariete e Pesci fortunati : Il mese di settembre, secondo le Previsioni zodiacali, non poteva iniziare in maniera migliore per i nati sotto i segni di Cancro, Pesci e Ariete che vivranno, almeno per la prima settimana di settembre (da lunedì 2 a domenica 8) sette giorni davvero molto positivi in amore così come nel lavoro. L'oroscopo per i segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): alla grande la relazione amorosa: il partner vuole condividere con voi momenti di gioia e ...

Previsioni astrali di giovedì 29 agosto : cambiamenti per Bilancia - novità per Scorpione : Le Previsioni zodiacali di giovedì 29 agosto 2019 si annunciano molto favorevoli per i nati sotto i segni zodiacali di Scorpione e Bilancia: i primi saranno avvantaggiati in amore, i secondi nel lavoro. Sentimenti confusi per il Capricorno; tensioni in amore anche per il Toro. L'oroscopo per i segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): la famiglia e le amicizie vengono prima di tutto. Non privilegiate il lavoro e gli affari a discapito della ...

Previsioni astrali - settembre : mese eccellente per Toro - Capricorno giù di corda : La stagione estiva sta per andare in archivio e il mese di settembre è ormai alle porte. E' tempo di fare bilanci sull'estate appena trascorsa e prepararsi ad affrontare al meglio la nuova stagione autunnale. In questo mese le stelle saranno particolarmente benevole per i nati sotto i segni zodiacali di acqua, in particolare Pesci e Cancro, favoritissimi nelle relazioni amorose. settembre positivo anche per Leone e Toro. L'oroscopo per i segni ...

Previsioni astrali di mercoledì 28 agosto : giornata super per Ariete - Vergine e Capricorno : Amori, famiglia, affari, lavoro e salute sono al centro dell'oroscopo di mercoledì 28 agosto 2019. Le stelle prevedono una giornata estremamente positiva in amore soprattutto per i segni di Capricorno e Ariete. Ventiquattr'ore ottimali anche per la Vergine, in particolare nell'ambito professionale. L'oroscopo per i segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): le difficoltà amorose con il partner saranno solamente un vecchio ricordo. Da ora la ...

Previsioni astrali di martedì 27 agosto : bene Bilancia - Leone - Gemelli e Vergine : Nella giornata di martedì 27 agosto tra i segni più fortunati vi saranno i nati sotto il Leone e la Vergine. Buone notizie attendono anche i segni zodiacali di Gemelli e Bilancia. Prosegue invece il periodo da dimenticare per Pesci e Capricorno. L'oroscopo per i segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): il vostro spirito di sopportazione sarà messo davvero a dura prova da un nuovo collega che penserà di poter dettare le linee guida del team ...

Previsioni astrali dal 26agosto al 1 settembre : settimana perfetta per Ariete e Acquario : L'ultima settimana del mese di agosto, secondo le Previsioni zodiacali, sarà caratterizzata da gioie e soddisfazioni per Acquario e Ariete. I sette giorni compresi tra il 26 agosto e 1° settembre 2019 lasceranno molto a desiderare per i nati sotto i segni di Capricorno e Pesci. Dubbi ed incertezze caratterizzeranno la settimana per i segni zodiacali di Scorpione e Vergine. L'oroscopo per i segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): in arrivo ...

Previsioni astrali di lunedì 26 agosto : giorno top per Ariete - Cancro - Toro e Pesci : L'oroscopo di lunedì 26 agosto sarà molto interessante e propositivo per i nati sotto i segni zodiacali di Pesci e Ariete, che vivranno ventiquattr'ore eccezionali soprattutto in amore. Il lavoro sarà, invece, il punto di forza per Toro e Cancro. Dovranno attendere giorni migliori Bilancia e Scorpione, per i quali prosegue il momento negativo. Le Previsioni astrali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): studiate bene le conseguenze ...

Previsioni astrali di domenica 25 agosto : novità per Pesci e Toro - bene Cancro e Leone : Da un punto di vista astrologico la giornata di domenica 25 agosto si preannuncia estremamente interessante in particolare per i segni d'acqua. Pesci e Cancro, infatti, vivranno ventiquattr'ore ricche di piacevoli cambiamenti e gradite sorprese. I nati sotto i segni zodiacali di Ariete e Gemelli, invece, dovranno attendere l'inizio della prossima settimana per avere qualche notizia positiva dalle stelle. L'oroscopo per i segni di fuoco Ariete ...

Previsioni astrali di sabato 24 agosto : ottima giornata per Gemelli - Bilancia e Vergine : Famiglia, affetti, amori, benessere e salute, lavoro e affari caratterizzeranno l'oroscopo della giornata di sabato 24 agosto. Novità e cambiamenti caratterizzeranno le 24 ore in particolar modo per i nati sotto i segni d'aria (soprattutto Bilancia e Gemelli). Positività in amore anche per il segno zodiacale della Vergine. L'oroscopo per i segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): buone notizie in arrivo per voi. Ritroverete il dialogo e la ...

Previsioni astrali di venerdì 23 agosto : al top Gemelli - Vergine - Bilancia e Toro : L'oroscopo della giornata di venerdì 23 agosto: tutto ciò che c'è da sapere su amore, lavoro, salute, famiglia, affari, benessere. Secondo le Previsioni zodiacali, le stelle favoriranno in particolar i segni di aria e di terra. Giornata non positiva, invece, per i nati sotto i segni zodiacali di Acquario e Ariete. Le Previsioni astrali dei segni di terra Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): attenzione alla gelosia del partner che potrebbe ...

Previsioni astrali di mercoledì 21 agosto : molto bene Sagittario - Acquario - Pesci e Cancro : Le Previsioni astrali di mercoledì 21 agosto appaiono particolarmente favorevoli per i segni d'acqua, in special modo Cancro e Pesci: i primi vivranno una giornata eccezionale in amore, i secondi nel lavoro. Incontri sentimentali favoriti anche per i nati sotto il segno del Sagittario. Per l'Acquario, l'aspetto migliore sarà la salute. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): state ancora male per una storia d'amore ...

Previsioni astrali di martedì 20 agosto : ottima giornata per Gemelli - Bilancia e Vergine : Le Previsioni zodiacali per martedì 20 agosto 2019 annunciano una giornata molto positiva per i segni di aria, in particolar modo per la Bilancia e i Gemelli, che daranno una svolta alla loro vita grazie ad importanti novità soprattutto sotto l'aspetto amoroso-sentimentale. La vita di coppia riserverà ventiquattr'ore di relax e passione anche per i nati sotto il segno della Vergine. L'oroscopo per i segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): ...

Previsioni astrali di lunedì 19 agosto : Ariete romantico - Capricorno capriccioso : lunedì 19 agosto la Luna si troverà nel segno dell'Ariete mentre Mercurio, Venere e il Sole saranno nel segno del Leone. Marte stazionerà in Vergine, e invece il il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, così come Giove in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Stabile anche Nettuno che transiterà in Pesci....Continua a leggere

Previsioni astrali di lunedì 19 agosto : cambiamenti per Scorpione - amore top per Vergine : Le Previsioni astrali di lunedì 19 agosto 2019 annunciano una giornata super per i nati sotto il segno della Vergine, soprattutto sotto l'aspetto sentimentale. Ventiquattr'ore interessanti anche per i segni zodiacali di Scorpione, interessato da grandi cambiamenti e novità, e Capricorno, favorito in particolare nel lavoro. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): cercate di vincere la naturale tendenza alla pigrizia ...