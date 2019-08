Poker Inter | Lukaku gol | San Siro in delirio

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 27 agosto 2019) Sanribolle e non per le temperature agostane ma per l'incontenibile entusiasmo scatenato dalla nuovadi Conte e Oriali che - forse - 'non sara' per tutti' ma sicuramente e' per molti: in oltre sessantamila hanno applaudito i nerazzurri che affondano la matricola leccese per 4-0 sospinti da un tifo indiavolato e gia' plasmati dal dogma del tecnico leccese. Antonio Conte ha acceso il sogno, quello di ridurre il divario tecnico dalla Juventus, di dare all'un ruolo finalmente da protagonista in un campionato dominato per anni dai colori bianconeri, di affacciarsi alla Champions con le giuste aspettative e piu' di una velleita'. L'uomo giusto al posto giusto anche se e' solo l'esordio in un lunedi' di fine estate: l'e' ancora da fare, aspetta un altro attaccante dopo, punta su un centrocampista mentre Mauro Icardi resta escluso e marginalizzato, incapace di ...

