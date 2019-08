Pogba | il fratello Mathias lo chiama in Spagna | “Sarebbe bello giocare nella stessa

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) “Prima o poi giocheremoNazione, magari già in questa stagione”. Lo ha detto, dalle colonne di “As”,, attaccante guineano del Manchego,di Paul, attualmente in forza al Manchester United ma da settimane e settimane al centro di diverse voci di calciomercato. Su tutte quella che accosta il centrocampista francese al Real Madrid, allenato dal connazionale Zinedine Zidane. “Non so come e dove finirà, nel calcio non si sa mai. Paul sta molto bene in Inghilterra: è un professionista e non dirà mai alcunché di male sul Manchester United. Il suo futuro dipende dalle due società: bisogna vedere se effettivamente il Real Madrid lo vuole comprare e se i Red Devils sono disponibili a venderlo. Si tratta di affari”, ha aggiunto ilmaggiore di Paul. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

BombeDiVlad : Mathias Pogba: “Mio fratello sarebbe adatto al Real” - TuttoQuaNews : RT @CalcioNews24: Pogba, il fratello apre alla cessione: «Magari già adesso, non si sa mai…» - CalcioNews24 : Pogba, il fratello apre alla cessione: «Magari già adesso, non si sa mai…» -