Pisa | il papà muore di dolore dopo il funerale della figlia | non ha retto al dolore

Pisa - malore mentre fa il bagno in mare : papà di 37 anni muore davanti agli occhi del figlio : Dramma in spiaggia a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove un uomo di 37 anni ha accusato un malore mentre faceva un bagno in mare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo effettuati da bagnini e sanitari del 118. Il tutto davanti agli occhi della moglie e del figlio piccolo. "Un giorno triste".