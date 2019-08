Pierluigi Diaco | Vorrei un figlio

“Con Alessio Orsingher…”. Pierluigi Diaco - arriva l’annuncio sul marito : Il volto del momento nel palinsesto della Rai è senza dubbio Pierluigi Diaco. Conduttore di grande successo, sarà protagonista dal 14 settembre al 7 dicembre del programma ‘Io e te di notte‘. La trasmissione riporterà la stessa formula delle puntate estive che tanto successo stanno facendo registrare per quanto riguarda gossip e share, e andrà in onda alle ore 23:50. E di questo momento di felicità, anche personale, il conduttore ha parlato a ...

Pierluigi Diaco - incidente a Io e Te : “Mi sono fatto male!” : Pierluigi Diaco ammette a Io e Te: “Ho sbattuto la testa in camerino” Presto Io e Te chiuderà la sua corsa estiva (più precisamente il 6 settembre) per poi tornare il 14 in seconda serata sempre su Rai1. Oggi Pierluigi Diaco ha avuto l’onore di intervistare la grande attrice Stefania Sandrelli, ma subito dopo Sandra Milo ha raccontato un aneddoto che il conduttore avrebbe voluto tenere celato: “Oggi Pierluigi ha ...

Io e Te - Remo Girone rivela : «Ho sofferto per anni di depressione». Pierluigi Diaco reagisce così : Remo Girone ha rivelato a Io e Te: «Ho sofferto per anni di depressione. Sono stato aiutato, ho fatto delle cure in una clinica. Ho fatto anche anni di psicanalisi». Pierluigi Diaco ha reagito così. L’attore, che raggiunto la grande popolarità grazie al ruolo di Tano Cariddi in La piovra, è stato oggi ospite del programma pomeridiano di Rai1. Pierluigi Diaco aveva già trattato il tema della depressione, rivelando di aver fatto lui stesso anni ...

Io e Te - Pierluigi Diaco ospita Carla Fracci e rimprovera Santino Fiorillo : Sembrano sempre più “movimentate” le puntate di ‘Io e te’, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco con Valeria Graci e Sandra Milo su Raiuno. Nell’ultima andata in onda il padrone di casa ha accolto tra gli altri la mitica Carla Fracci: “Può essere apostrofata come “diva”. Siamo orgogliosi di avere ospite l’immensa Carla Fracci”. Così Diaco l’ha presentata in apertura. La ballerina ha da pochi giorni festeggiato il suo 83esimo compleanno e a ...

Pierluigi Diaco rinomina La vita in diretta estate in "L'estate in diretta" (VIDEO) : Capita che in determinate circostanze qualche distrazione o momentanea dimenticanza giochi brutti scherzi a certi conduttori che presi dalla foga del parlato si cacciano in qualche papera rispetto a nomi, parole e, in particolar modo (per i pianti della grammatica italiana) spesso e volentieri ahinoi anche verbi.Il curioso caso di Pierluigi Diaco, in onda dal lunedì al venerdì alle 14 con Io e Te su Rai 1, riporta in parte uno di questi punti ...

Carla Fracci a Io e Te : Pierluigi Diaco rimprovera Santino Fiorillo : Pierluigi Diaco rimprovera Santino Fiorillo: “Dai del tu a Carla Fracci?” Si avvicina il weekend, ma continua la programmazione di Io e Te che andrà avanti fino al 6 settembre. Oggi Pierluigi Diaco, Valeria Graci e Sandra Milo hanno avuto l’onore di avere in studio niente meno che la grande diva del ballo Carla Fracci che si è raccontata in una lunga intervista culminata (come di consueto) con la domanda servita su un piatto ...

“Non ce la faccio…”. Andrea Roncato scoppia in lacrime. Il bellissimo gesto di Pierluigi Diaco : Andrea Roncato, attore comico italiano, si è lasciato andare ai microfoni di “Io e Te”, il programma condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai 1. L’attore ha parlato della sua vita e dei suoi ricordi. Di fronte ai microfoni di “Io e Te”, Andrea Roncato ha parlato della sua carriera e del successo, raggiunto dopo gli studi giuridici: “Ne è valsa la pena: fin da piccolo volevo fare questo lavoro, recitavo quando c’era Natale o andavo a suonare ...

Pierluigi Diaco/ 'Vacanze? Meglio soli' gaffe in diretta sul marito Alessio Orsingher : Pierluigi Diaco protagonista di una gaffe nel corso di Io e te: parlando di vacanze, ha affermato che è Meglio viaggiare da soli. E Alessio Orsingher...

Pierluigi Diaco piange in tv e chiede scusa a Nadia Toffa : Pierluigi Diaco nel corso della sua trasmissione “Io e te” ha ricordato Nadia Toffa” morta il 13 agosto, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Il conduttore ha raccontato che era solito concedersi lunghe chiacchierate con lei e oggi rimpiange di non aver capito fino in fondo il suo dolore e la sua rabbia: «Chiedo scusa a Nadia Toffa, non ho capito il suo grido di dolore». Il condotture ha poi parlato delle sue conversazioni con Nadia ...

