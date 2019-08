Pieno sostegno di Trump a Bolsonaro | lavora bene contro i fuochi dell’Amazzonia

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 27 agosto 2019) Il presidente americano, Donald, offre il "degli Stati Uniti" al presidente brasiliano, Jair. "Ho conosciuto il presidente Jairnei nostri colloqui con il Brasile. Stando molto duramentedell'Amazzonia e sotto tutti gli aspetti sta facendo un ottimo lavoro per il popolo brasiliano. Non e' facile. Lui e il suo paese hanno ile completodegli Stati Uniti!", ha twittato il capo della Casa Bianca.Intanto continua la polemica trae il presidente francese, Emmanuelle Macron. Il presidente brasiliano ha sostenuto di non aver offeso la premiere dame francese, Brigitte Macron, esprimendo la sua approvazione per un post derisorio su Facebook. Ha affermato invece, di aver invitato l'autore a "non dire bestialità" e ha aggiunto che non vuole entrare in "questioni personali". Il tutto dopo ...

