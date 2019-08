Per Giorgetti il governo M5s-Pd è contro il popolo italiano

Fonte : agi

(Di martedì 27 agosto 2019) "Credo che fanno il loro bel, non in nome delmail. Auguri". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo, arrivando al BerghemFest non fa sconti algiallorosso che sta prendendo corpo. Un esecutivo che il sottosegretario dimissionario vede "come una forma di investimento per la Lega. Questoè la morte del M5s e del Pd in una botta sola". "Dovremo aspettare 6 mesi, 1 anno, o 4 anni; ma una cosa è certa, tra quattro anni il M5s e il Pd non avranno neanche la faccia di presentarsi agli italiani; noi della Lega dobbiamo avere solo pazienza", ha aggiuntodal palco, "questoè ilConte perché altrimenti non sarebbero stati in grado di farlo: nasce con il Pd che annulla se stesso e il M5s che annulla se stesso. È come ilMonti, un...

