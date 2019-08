PENSIONI | LAVORO E gli altri temi assenti nella trattativa Pd-M5s

PENSIONI - quota 100 : ecco in quali settori sta creando lavoro e in quali no : Per i Consulenti del lavoro a fronte di 200mila uscite con quota 100, ci saranno 70mila assunzioni di giovani. Nella classifica delle “professioni” il turnover sarà più marcato per cuochi e camerieri, pressoché nullo per i lavori ad alta specializzazione

PENSIONI anticipate : lavoro occasionale blocca assegno quota 100 - arretrati dopo i 67 anni : Arrivano ulteriori chiarimenti sulle Pensioni anticipate a quota 100 e cumulabilità dei redditi. Secondo quanto previsto dalla circolare Inps 117 del 2019 degli ultimi giorni, il limite dei cinquemila euro per i lavori occasionali vale anche prima dell'uscita con la pensione a quota 100. Di conseguenza, il superamento della soglia dei cinquemila euro lordi annui comporterebbe il blocco in uscita per la pensione anticipata dei quotisti. La soglia ...

PENSIONI ultima ora : Quota 100 e cumulo redditi da lavoro - la circolare Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi da lavoro, la circolare Inps Con la circolare n. 117/2019 l’Inps ha fornito chiarimenti sull’incumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro, con riferimento anche alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa e alla decorrenza della prestazione. Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi lavoro autonomo, i ...

PENSIONI ultima ora : part time verticale - governo al lavoro per l’uscita : Pensioni ultima ora: part time verticale, governo al lavoro per l’uscita Pensioni ultima ora: l’impegno del governo per porre rimedio alla penalizzazione in termini contributivi per i lavoratori impiegati con contratto parte time verticale. Si tratta di lavoratori che nella giornata lavorativa sviluppano tutte le ore di lavoro ma solo alcuni giorni della settimana, oppure solo in alcune settimane o mesi dell’anno. Pensioni ultima ...

PENSIONI ultime notizie : Quota 100 non libera posti di lavoro - Renzi attacca : Pensioni ultime notizie: Quota 100 non libera posti di lavoro, Renzi attacca Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano gli attacchi di Matteo Renzi al governo e alle principali misure attuate da questa legislatura, in primis reddito di cittadinanza e Quota 100, provvedimenti che risultano, secondo l’ex premier, di non creare posti di lavoro e di non generare quel ricambio generazionale e professionale un tempo auspicato. Ecco i punti ...