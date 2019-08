Pensioni anticipate 2020 | c' è preoccupazione per destino Quota 100 e proroga OD

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Tra i lavoratori in età avanzata ed in via di pensionamento c'è grande attesa per l'esito delle consultazioni politiche e per il possibile accordo di governo in formazione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Le ultime indiscrezioni emerse sui principali quotidiani nelle scorse ore hanno infatti evidenziato la possibilità di un profondo ripensamento dei recenti interventi di riforma previdenziale, una situazione che per alcuni potrebbe prevedere lo sblocco della situazione, mentre per altri rischierebbe di allontanare nuovamente il traguardo della pensione, quando quest'ultima sembrava a portata di mano. Si parla ovviamente del possibile termine anticipato della100 in favore di una trasformazione in senso strutturale dell'APE. Ma sul piatto vi sono anche i numerosi dubbi relativi alladell'opzione donna, in scadenza al termine del 2019....

