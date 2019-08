Pd-M5S | salta l' incontro fissato per stamattina | ' Senza sì a Conte inutile vedersi'

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi». I dem : il nodo è la squadra : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Paola Tommasi a Coffee Break : "Perché l'inciucio può saltare". Terremoto politico - cosa nascondono Pd e M5S : "Non è ancora tutto deciso, stanno cercando un modo per far saltare l'inciucio". Paola Tommasi, ospite di Coffee Break a La7, sgancia la bomba su Pd e M5s. Secondo l'editorialista di Libero, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti non sarebbero affatto convinti della bontà di un eventuale accordo e tra ve

APPELLO AL COLLE/ Ranieri - Pd - : Mattarella - il patto Democratici-M5S va fatto saltare : Un accordo di legislatura tra Pd e M5s che si sono combattuti aspramente su tutto non è ragionevolmente possibile. Sarebbe meglio andare a nuove elezioni

Luigi Di Maio e Casaleggio - vertice M5S a casa Dettori senza Grillo. Voci sui 10 senatori : salta l'inciucio? : vertice M5s nella casa romana di Pietro Dettori, braccio destro di Davide casaleggio, per recapitare al presidente Sergio Mattarella alle 19 con una linea definita. Presenti il capo politico del Movimento Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, la vice presidente del Senato Paola Tav

Incontro Di Maio-Zingaretti. Ultimatum M5S al Pd : Conte premier o salta tutto : La trattativa tra pentastellati e dem è stata avviata ufficialmente oggi senza lasciar intravedere grosse nubi

Governo - Di Maio : «Si fa come diciamo noi oppure salta tutto». Concluso primo incontro Pd-M5S : Governo, «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Dal taglio dei parlamentari dipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

