Pd-M5S | Di Maio | «Votiamo su Rousseau» L’intesa di governo rischia di saltare

Governo - intesa Pd-M5S in bilico per lo scoglio vicepremier. Di Maio annuncia voto su Rousseau : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

"Di Maio vuole la vicepresidenza". La trattativa tra Pd e M5S rischia di saltare : La trattativa tra Pd e M5s rischia di saltare di nuovo. È quanto affermano fonti Pd spiegando che la ragione è da ricercare nella nuova richiesta di Luigi Di Maio di avere la vice presidenza del Consiglio. Se sul tavolo dei capigruppo si discute di temi e obiettivi, il nodo rimane quindi quello del vicepremier. Il ragionamento che viene fatto a sinistra è che nel governo gialloverde il presidente del consiglio era alla guida ...

Governo Pd-M5S - si può fare. Ma Di Maio annuncia : «Prima il voto su Rousseau» : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Crisi di governo - Pd-M5S al tavolo : «Lavoro positivo - si va avanti». Il nodo di Di Maio vicepremier : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Pd e M5S trattano per il governo. Alt dei dem a Di Maio vice. Trump : spero Conte resti premier : Palazzo Chigi sblocca l'impasse sul Viminale. I dem dopo il vertice con i grillini: lavoro positivo, proseguiremo

Crisi di governo : trattativa M5S-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...

Sondaggio Gpf : "Oltre il 67% vuole Conte alla leadership del M5S". Ecco il perché del veto di Di Maio : Tutta la trattativa tra Pd e M5s ruota attorno alla figura di Giuseppe Conte. Il premier uscente non vorrebbe lasciare la sua poltrona a Palazzo Chigi, così come il Movimento non vorrebbero perdere "l'avvocato degli italiani". Il motivo? Evidentemente sul tavolo dei grillini è giunto l'ultimo sondag

Trattativa al bivio - riunione Pd-M5S. Alt dei dem a Di Maio vice. Trump : spero Conte resti premier : Riprese le consultazioni. Palazzo Chigi sblocca l'impasse sul Viminale. I dem: finalmente abbiamo riaperto il tavolo del programma

Governo - tra M5S e Pd vertice iniziato : si lavora a documento condiviso. No dem a Di Maio vicepremier : Governo, Giuseppe Conte interviene sullo stallo M5S-Pd. E la trattativa che rischiava di saltare si riavvia. «In presenza del presidente del Consiglio non è mai stata avanzata la...